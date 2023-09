eBay, l’AI scrive l’inserzione in automatico partendo da una foto

eBay e siti simili sono utili per vendere di tutto su internet, esempio oggetti usati che non usiamo più, consentendo di sbarazzarci di cose che non vogliamo più e racimolare un po’ di denaro.

Quando si crea un’inserzione è importante descrivere con attenzione quello che si sta vendendo, indicando specifiche quali la marca, la taglia, il tipo, il colore, il modello o altre informazioni rilevanti sull’oggetto in vendita.

La presenza di foto e informazioni dettagliate facilità ai potenziali acquirenti la possibilità di trovare ciò che cercano, facendo in modo che gli oggetti siano rapidamente rintracciabili, aumentando così le probabilità di vendita.

Gli acquirenti, quando usano filtri di ricerca, si aspettano di trovare informazioni dettagliate, ed è possibile migliorare l’efficacia delle inserzioni fornendo tutte le informazioni disponibili sugli oggetti messi in vendita.

eBay ha annunciato un nuovo strumento che sfrutta l’AI per aiutare chi mette in vendita qualcosa a creare in automatico l’inserzione, partendo dalla foto dell’oggetto in vendita.

Il “Magical listing tool”, sfrutta l’intelligenza artificiale per ricavare dettagli sull’oggetto che si sta mettendo in vendita, semplificando non solo la creazione dell’inserzione ma anche il compito di chi è alla ricerca di particolari oggetti.

Tutto ciò che gli utenti devono fare è caricare una o più foto dell’oggetto che vogliono mettere in vendita e l’IA è in molti casi in grado di suggerire: titolo dell’inserzione, descrizione, data alla quale risale l’oggetto, sottocategorie alle quali legare l’inserzione ma anche scrivere l’inserzione al posto nostro con dettagli vari.

Lo strumento sarà disponibile inizialmente solo per gli utenti iOS (iPhone); sul blog aziendale eBay riferisce ad ogni modo che in futuro queste funzionalità saranno disponibili anche per altri sistemi.

eBay ha già in precedenza ideato funzionalità in grado di creare inserzioni partendo dalla descrizione nel titolo ma i feedback ricevuti su questa possibilità non sono stati sempre positivi e per questo l’azienda riferisce di avere preso a cuore le critiche e di avere lavorato per migliorare la qualità degli annunci generati dall’AI. I primi test di chi ha avuto modo di provare la funzionalità di creazione automatica annunci, sembrano positivi: caricando, ad esempio, la foto di una borraccia, l’IA ha individuato il produttore, materiali e colori, descrivendo con dovizia di particolari tutto ciò che bisognerebbe sapere sull’oggetto in questione, compresi i vantaggi di disporre di un oggetto resistente, che non altera i sapori, in grado di mantenere le bevande calde per molte ore, ecc.

eBay riferisce ancora dell’arrivo di uno strumento che permetterà di rimuovere gli sfondi da foto di oggetti per gli annunci, rendendo più belle e funzionali le immagini per le inserzioni.

