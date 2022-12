eBay regifting, il regalo di Natale sbagliato non esiste

Da lunedì 19 dicembre fino a domenica 15 gennaio, eBay inaugura il regifting: una occasione per vendere e comprare regali di seconda mano a prezzi vantaggiosi. Con il regifting di eBay “questo Natale il regalo sbagliato non esiste” perché può avere una seconda vita sul marketplace, trasformandosi in un regalo perfetto per qualche altro utente della community.

Sempre a partire dal 19 dicembre, anche una speciale promo dedicata a tutti i nuovi venditori: chi venderà per la prima volta su eBay otterrà un coupon di 5€ che verrà emesso a fine campagna.

Il regifting di eBay di quest’anno arriva sull’onda del successo dell’edizione precedente: durante il periodo dell’iniziativa del 2021, è stato caricato sulla piattaforma un articolo ogni 0,37 secondi e ogni 0,17 secondi ne è stato venduto uno. Gli oggetti più apprezzati di questo periodo sul marketplace sono fumetti, graphic novel, libri, orologi, trading card, videogiochi e vinili.

Da nord a sud la community si arma di curiosità per trovare gli oggetti più originali e di velocità per aggiudicarsi i migliori regali “sbagliati”. Tra gli articoli più curiosi e più costosi acquistati durante il regifting 2021: un Rolex Daytona venduto per 25.000 €, un sintetizzatore Roland Jupiter-8 per 10.000€, una chitarra Fender Stratocaster del 1970 per 9.000 €, un altoparlante JBL SR8 OLYMPUS per 7.500 €, una trading card di Yu-gi-oh! per 7.500€ e una Smart TV Samsung 3D per 5.000 €.

«Siamo arrivati a questa campagna partendo dall’insight forte che non esiste un regalo sbagliato in assoluto: crediamo infatti che anche un dono per noi superfluo, doppio o poco gradito possa avere una seconda vita e soddisfare qualche altro membro della nostra appassionata community» dichiara Francesco Varano, C2C Lead in Italia eBay in Italia, che aggiunge «Su eBay c’è una seconda vita per tutto, anche per i regali!».

Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata. Il regifting di eBay è protagonista anche di una speciale campagna radio, in onda sulle principali emittenti con una pianificazione di 15″ e 30″. Tutte le notizie dedicate a eBay sono disponibili da questa pagina di macitynet.