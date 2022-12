Hisense presenta i frigoriferi PureFlat Infinite a grande capienza

Hisense amplia la gamma di frigoriferi side by side con i due nuovi modelli PureFlat Infinite Series RS840 e RS818, caratterizzati da design elegante, grande capienza e prestazioni elevate. Grazie alla capacità fino a 647 litri, i nuovi frigoriferi Hisense permettono di conservare la spesa settimanale di una grande famiglia.

La disposizione interna di ripiani e cassetti e gli alloggiamenti extralarge a balconcino presenti sulle porte assicurano una ripartizione ordinata dei cibi, mentre la tecnologia Multi-Air Flow System – che distribuisce in modo omogeneo l’aria fredda fra tutti cassetti e i ripiani, compreso il pratico vassoio per bottiglie e soft-snack – ne permette una perfetta conservazione. Inoltre, la funzione Metal Cooling assicura una temperatura costante.

Un sistema integrato di sensori esegue il monitoraggio costante della temperatura, garantendo la freschezza dei cibi ovunque siano posizionati nel frigorifero. Non solo: il cassetto per frutta e verdura, realizzato con design salvaspazio e dotato di vetro trasparente per vederne il contenuto a colpo d’occhio, permette di impostare manualmente il livello di umidità interno. Sarà così possibile garantire più a lungo il sapore e le proprietà nutritive dei cibi contenuti.

Le soluzioni tecnologiche si spingono oltre. Se si dimentica aperta la porta del frigorifero, raggiunta la temperatura di 15° il sistema soft-close la chiuderà in automatico, assicurando sempre la massima resa e prevenendo l’inutile dispersione del freddo e sprechi di energia. Al risparmio energetico, garantito dalla tecnologia Inverter di ultima generazione, contribuisce anche il sistema di illuminazione a led, realizzato per assicurare una visione confortevole di ogni scomparto, anche dei ripiani più bassi. Un altro plus è anche la garanzia di 3 anni sui nuovi prodotti e di 10 anni sul motore.

I nuovi Hisense PureFlat Infinite Series mettono a disposizione un pratico dispenser di acqua fredda e, per il modello RS818 un dispender di ghiaccio, fino a 130 cubetti al giorno, una quantità più che sufficiente per una festa improvvisata o un aperitivo affollato.

Le due porte, dotate di maniglie orizzontali che permettono sia agli adulti sia ai bambini una comoda apertura, ospitano anche un pannello touch led. Da qui si avrà il pieno controllo di tutte le funzioni del frigorifero e sarà possibile regolare la temperatura in maniera semplice e intuitiva.

Grazie alla connettività Wi-Fi sarà possibile gestire il frigorifero anche via voce con Amazon Alexa o Google Assistant, per impostare ad esempio una variazione di temperatura o per scegliere una fra le diverse modalità di funzionamento. Quando invece si è fuori casa ci si potrà avvalere dell’app ConnectLife, scaricabile gratuitamente dall’app store dello smartphone, per gestire da remoto gli elettrodomestici della smart home.

ConnectLife permette anche di evitare gli sprechi, consentendo di conoscere le date di scadenza più ravvicinate degli alimenti conservati nel frigorifero. Oltre alle numerose soluzioni tecnologiche integrate, i nuovi Hisense RS840 e RS818 si distinguono per il design elegante e la cura dei dettagli, che li rendono ideali anche per le cucine più eleganti.

Hisense PureFlat Infinite Series, disponibilità e prezzi

Hisense RS840 è disponibile in colore acciaio inox mentre RS818 nella doppia variante inox e nero. La gamma di frigoriferi Hisense PureFlat Infinite Series è già disponibile in Italia con i seguenti prezzi consigliati:

RS818N4TFE: 1.699 euro

RS818N4TIE: 1.699 euro

RS840N4WFE: 1.199 euro

A novembre Hisense è diventato il secondo marchio di TV al mondo per spedizioni. Tutte le notizie che parlano di Hisense sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.