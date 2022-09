Apple Far Out, la diretta di macitynet è iniziata con foto e video da Cupertino

Tra pochi minuti inizierà l’evento Far Out di Apple durante il quale è attesa la presentazione degli iPhone 14 (standard e modelli Pro) e di diverse altre novità da Cupertino: la diretta di macitynet è già attiva e disponibile a partire da questa pagina, per condividere speranze e porre domande alla redazione, in attesa degli annunci.

Fino alle 19:00 sarà possibile chiacchierare con gli altri lettori e la redazione di macitynet: commenti e post dei lettori saranno sospesi non appena l’evento Apple inizierà, per lasciare campo completo alla trascrizione in diretta in italiano di tutti i nuovi prodotti Apple e tutte le altre novità in arrivo dalla Mela.

Come è già accaduto per la WWDC 2022 in Apple Park a Cupertino, a causa della pandemia di coronavirus sarà un evento “mixed”, riservato a un gruppo selezionato di giornalisti che assisteranno a un filmato pre-registrato da Apple e poi potranno toccare da vicino i nuovi prodotti.

I cambiamenti e le novità più consistenti saranno invece concentrati nei modelli iPhone 14 Pro e Pro Max, con fotocamera da 48 megapixel, processore Apple A16 Bionic, il notch sostituito per la prima volta con due fori nel display e moltissimo altro ancora.

Carrellata di novità anche per Apple Watch 8 che, oltre ai modelli standard, includerà per la prima volta anche un Apple Watch Pro per spot e attività estremi. Senza contare la nuova versione più economica Apple Watch SE di seconda generazione e forse, addirittura, uno smartwatch per bambini.

Nella lista delle novità ci sono anche Airpods Pro 2, le date di rilascio delle nuove versioni di iOS 16, iPadOS 16, WatchOS 9 e macOS Ventura. Potrebbero arrivare anche il primo abbonamento hardware di Apple per avere iphone sempre nuovo e forse anche il collegamento satellitare per messaggi di emergenza in iPhone e forse anche in Apple Watch 8 Pro.

Se non volete seguire tutta la presentazione in inglese o semplicemente volete passare qualche ora in compagnia della nostra redazione, potete seguire la trascrizione in italiano in tempo reale di tutto ciò che verrà mostrato sul palcoscenico del teatro Steve Jobs in Apple Park direttamente con Macitynet.

L’appuntamento con la redazione di Macitynet inizia alle ore 18:30 alla pagina della diretta.

Durante l’evento e a seguire nelle ore successive, domani e nei giorni a venire, in homepage troverete tutti gli articoli di approfondimento per ciascuna novità che verrà annunciata da Apple tra poche ore.