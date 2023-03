La targa firmata Steve Jobs vale più di una Tesla

Una targa di premiazione firmata dal cofondatore di Apple Steve Jobs è in vendita: si tratta di una vera e propria rarità, considerando che Jobs non era solito rilasciare autografi e, dunque, oggetti simili sono davvero pezzi unici.

La società Moments in Time compra e vende lettere originali e altri documenti con autografi, e recentemente ha messo in vendita un pezzo di storia di Apple a 95.000 dollari. Si tratta di una targa che vale più di una Tesla Model S, che al momento ha un listino di 89.990 dollari.

Nel 2000 Steve Jobs ha consegnato la targa a Suzanne Lindbergh, un’ex dirigente del marketing di Apple. Si tratta di un premio speciale conferito solamente a chi ha lavorato in Apple per dieci anni.

Questa targa decennale riconosce coloro che hanno contribuito a un decennio di risultati personali al fenomenale successo di Apple. Apple ti onora non solo per il tuo talento, entusiasmo ed energia, ma anche per i tuoi dieci anni di creatività e impegno di carriera Speriamo che continuiate a credere, come noi, che il viaggio in sé sia la migliore ricompensa

L’autografo e la targa sono accompagnati da una lettera completa di autenticità da PSA/DNA. Jobs ha offerto la targa poco dopo il suo ritorno in Apple, ed è uno dei pochi articoli autentici firmati dal cofondatore, anche perché l’azienda ha scelto di passare alle firme facsimile sui premi per gli anniversari.

Lindbergh ha lavorato in Apple per 25 anni e ha lasciato l'azienda nel 2013. È diventata "Worldwide Director of Buzz Marketing". Se comunque la cifra sembra davvero astronomica, è niente rispetto ai sandali di Jobs battuti all'asta per più del doppio.