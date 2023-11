Ecco il nuovo smartphone Oscal TIGER 12: innovazione e prestazioni avanzate

Oscal ha lanciato il nuovo TIGER 12, progettato per soddisfare le esigenze della generazione giovane. Questo smartphone si distingue per le sue eccezionali capacità fotografiche e prestazioni potenti, ideali per scattare foto, creare video artistici e godersi esperienze di gioco fluide, al prezzo di soli 83 euro con il codice sconto 23AE10.

Caratteristiche e Miglioramenti

Rispetto al suo predecessore, il TIGER 10, il TIGER 12 presenta notevoli miglioramenti sia nelle prestazioni che nella fotocamera. Dispone di una fotocamera principale posteriore da 64MP Samsung® ISOCELL GW3 e del chipset 6nm Helio G99, che fornisce prestazioni superiori. Il dispositivo supporta fino a 24GB di RAM.

Design e Esperienza Utente

Il TIGER 12 è disponibile in tre nuove opzioni di colore (Blu Ceruleo, Viola Fluido e Grigio Cloudwing) ed è caratterizzato da un corpo ultra-sottile e un peso leggero. Offre un’esperienza di gioco fluida grazie al suo display con refresh rate di 120Hz e alla presenza di uno speaker Smart-K Box per un suono più profondo e chiaro. La sua batteria da 5000mAh supporta una ricarica rapida da 33W.

Fotocamera Super-chiara da 64MP

La fotocamera posteriore da 64MP del TIGER 12 utilizza tecnologie avanzate come Super PD e Smart-ISO per catturare immagini dettagliate in varie condizioni di luce. Il dispositivo include anche una fotocamera frontale da 13MP.

Prestazioni di Alto Livello

Il TIGER 12 è alimentato dal chipset MediaTek Helio G99 a 6nm e offre fino a 24GB di RAM per un’esperienza utente fluida e veloce. Il dispositivo è dotato di un sistema di raffreddamento integrato per garantire prestazioni costanti.

Sistema Operativo e Applicazioni

Il TIGER 12 utilizza DokeOS 4.0 basato su Android 13 e offre app innovative come Easyshare e Workspace per migliorare l’esperienza utente.

Prezzo e Disponibilità

Il TIGER 12 sarà disponibile globalmente su AliExpress dal 23 al 29 novembre 2023, con un prezzo di lancio di soli 83 euro grazie al codice sconto 23AE10.