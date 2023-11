JBL Classic svela amplificatore, lettore CD, giradischi e media player

La serie Classic di JBL si è distinta per dispositivi con aspetto e design retro e vintage, ma all’interno dotati di elettroniche di qualità e soprattutto di ultima generazione, in grado così di fondere il meglio della musica analogica e digitale: ora la serie Classic si amplia con ben quattro nuovi dispositivi.

Si tratta dell’amplificatore SA550, del lettore di CD CD350, del giradischi TT350 e del centralina media player MP350. Ricordiamo che SA600 è stato il primo amplificatore di JBL per Hi-Fi.

Debuttò a metà degli anni ’60 e veniva abbinato ai molti diffusori del costruttore americano, riprendendone la cifra stilistica, grazie anche al mobile in legno nel quale era contenuto. Il dispositivo ebbe grande successo, anche grazie all’innovativo progetto messo a punto da Bart Locanthi, che adottò alcune soluzioni rivoluzionarie per l’epoca e che ancora oggi vengono utilizzate.

I nuovi prodotti che JBL introduce ora per ampliare la Serie Classic seguono lo stesso principio ispiratore e si affiancano ai diffusori della stessa gamma Classic, L100MKII, L82MKII e L52MKII.

Rimane in catalogo SA750, l’amplificatore al top della gamma dotato di un interessante strumento di taratura ambientale. Il look per tutti i nuovi prodotti richiama molto da vicino quello di JBL SA600, con fiancate in legno e frontale arricchito da un elegante display ambra, che riprende l’aspetto vintage delle macchine.

Il nuovo amplificatore JBL Classic SA550 offre 90W per canale su 8 ohm in classe G, i primi 10 Watt in classe A e il resto della potenza in classe AB. Mette a disposizione tre ingressi digitali e quattro analogici tra i quali un phono MM e Bluetooth 5. 2 AptX Adaptive ad alta risoluzione che lo rende compatibile con Apple Airplay 2 e Chromecast.

Il lettore CD350 è un player che impiega una tecnologia digitale di ultima generazione, con supporto di file fino a 24 bit – 96 kHz tramite ingresso USB-A (posteriore) ed è in grado di leggere CD, CD-R, CD-RW con supporto per WAV (LPCM), FLAC, MP3, AAC.

Il lettore media-player MP350 è uno streamer di rete di ultima generazione, in grado di supportare i servizi di musica in streaming più diffusi, tra i quali Spotify e Tidal, è compatibile Apple Airplay2 e Google Chromecast.

Infine, TT350 è il giradischi della serie Classic, con base in MDF impiallacciata in noce, pesante piatto in alluminio e braccio ad S con trazione diretta tramite motore Direct Drive.

JBL Classic, prezzi e disponibilità

Tutti i prodotti sono distribuiti sul mercato italiano da Audiogamma e sono in vendita con i seguenti prezzi al pubblico: JBL Classic SA550 a 2099 €, lettore CD350 a 999 €, media player MP350 a 1099 € infine il giradischi TT350 a 1199 euro. Le immagini di questo articolo sono di JBL.

