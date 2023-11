La microbatteria piccola come una pulce può rivoluzionare il mondo IOT

Sensori e attuatori sempre più piccoli da utilizzare nella smart home ma sopratutto nel settore industriale necessitano di sistemi di alimentazione sempre più ridotti e l’azienda francese I-TEN, nominata tra le aziende vincitrice dei CES 2024 Best of Innovation Awards 2024, ha trovato una soluzione microscopica con la micro-batteria da 250µA.h.

ITEN è specializzata nella produzione di micro-batterie allo stato solido. L’azienda ha racimolato oltre 120 milioni di dollari sin dalla fondazione, ed è titolare di oltre 300 brevetti.

La batteria da 250µA.h ha un ingombro di 4,5 x 3,2 mm e vanta due caratteristiche di rilievo: ricarica veloce (80% in 8 minuti) con regime di tensione costante (stile condensatore) e possibilità di fornire alta potenza e alta capacità di picco per oltre 30mA in 100ms, con un C-Rate – velocità di carica/scarica, ovvero il rapporto tra la corrente di carica o scarica (A) e la capacità nominale della cella (Ah) superiore a 120. Caratteristiche come quest’ultima sono particolarmente interessanti in ambito IoT, e consentono di ridurre le dimensioni delle batterie normalmente necessarie in tali ambiti.

Queste micro-batterie sono conformi alla normativa ROHS (restrizioni sull’uso di determinate sostanze pericolose) e alle prescrizioni del Regolamento REACH (restrizione delle sostanze chimiche e valutazioni sul loro potenziale impatto sulla salute umana e l’ambiente).

ITEN indica che queste microbatterie sono una risposta concreta per i designer di prodotti elettronici alla ricerca di alternative eco-sostenibili alle pile a bottone. Una direttiva dell’UE prevede norme per una più facile rimozione o sostituzione delle batterie. Le nuove regole per le batterie portatili fissano obiettivi più rigide per la loro raccolta (45% entro il 2023, 63% entro il 2027 e 73% entro il 2030) e per le batterie dei mezzi di trasporto leggeri (51% entro il 2028, 61% entro il 2031).

Il programma dei CES Innovation Awards che ha premiato ITEN quest’anno ha registrato un numero di iscrizioni record, oltre 3000. L’annuncio è stato dato prima di CES 2024, l’evento tecnologico più importante al mondo, che si terrà dal 9 al 12 gennaio a Las Vegas, in Nevada (USA).

A questo indirizzo l’elenco delle aziende premiate ai CES 2024 Innovation Awards. Dettagli e altre innovazioni saranno presentati a gennaio.

