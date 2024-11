I padri di Android creano un sistema operativo per Intelligenza Artificiale

Pubblicità

Ci sono i più celebri ex ingegneri Android ed ex digerenti di Google, oltre che di svariate altre società della Silicon Valley, nella nuova startup battezzata /dev/agents impegnata a sviluppare un sistema operativo per Intelligenza Artificiale AI: nel team stellare di co-fondatori spiccano infatti Hugo Barra, David Singleton, Ficus Kirkpatrick e Nicholas Jitkoff.

Prima di snocciolare nomi e ruoli, vale la pena rilevare che la statup di leggende ha raccolto 56 milioni di dollari in finanziamenti tra Index Ventures e il braccio investimenti CapitalG di Google. Tra i nomi di spicco degli azionisti privati Andrej Karpathy, cofondatore di OpenAI, Nikesh Arora, CEO di Palo Alto Networks e Alexandr Wang CEO di Scale AI.

La nascita di /dev/agents e l’obiettivo prefissato sono annunciati da David Singleton, ex vicepresidente Google ingegneria Android, ora cofondatore e CEO della nuova startup.

In breve chiunque può comprendere la promessa dell’Intelligenza Artificiale e degli imminenti agenti AI, ma al momento per gli sviluppatori risulta ancora troppo complesso sfruttare queste tecnologie. Anche Hugo Barra, Ex Google, ex Meta, ex Huawei sottolinea gli stessi concetti di Singleton inervistato da Bloomberg.

Per gli sviluppatori ci sono ancora troppi ostacoli e difficoltà per creare applicazioni e agenti AI realmente utili. Così l’obiettivo di /dev/agents è quello di creare un sistema operativo basato nel cloud, tramite il quale l’utente su qualsiasi dispositivo, possa utilizzare modelli e agenti AI fidati.

Singleton precisa che alcuni modelli dell’informatica fino a oggi dati per scontati devono essere rivisti in ottica AI e agenti che “Hanno bisogno di nuovi modelli di interfaccia utente, un modello di privacy ripensato e una piattaforma per sviluppatori che renda radicalmente più semplice la creazione di agenti utili”.

