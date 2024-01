Ecovacs DEEBOT T10 PLUS, robot per una pulizia impeccabile a solo 399€

Ecovacs è ormai uno dei protagonisti più noti nel mondo delle pulizie smart. Un’ottima offerta, per chi sta cercando un robot aspirapolvere di fascia alta, è quella su DEEBOT T10 PLUS, che si acquista su Amazon con un coupon sconto di 50 euro, quindi a 399€.

Uno degli elementi distintivi del DEEBOT T10 PLUS è la sua stazione di svuotamento automatico altamente efficiente. La potenza di aspirazione di questa stazione è in grado di catturare con estrema efficacia polvere, capelli e altre particelle di sporco, convogliandoli in un sacchetto monouso da 3.2L completamente sigillato. Questo significa che il sacchetto può essere utilizzato senza la necessità di svuotarlo per un incredibile periodo di 60 giorni, riducendo significativamente il lavoro manuale e garantendo un ambiente sempre pulito.

Tra le tecnologie a bordo, l’intelligenza artificiale avanzata è il cuore del DEEBOT T10 PLUS, basata su sistema AIVI 3.0, che consente di riconoscere con precisione 18 tipi di ostacoli comuni: da calze e scarpe a cavi, sedie a forma di U, cestini della spazzatura, tappeti e stazioni di carica.

Sulla parte frontale l’aspirapolvere monta una fotocamera 960P, che permette di scattare immagini con una buona definizione anche in condizioni di semioscurità, riducendo il rischio di impigliarsi o intasarsi.

La tecnologia SLAM TrueMapping 2.0 del DEEBOT T10 PLUS porta la mappatura e la navigazione a un livello superiore, molto più veloce rispetto al sistema tradizionale LDS standard, così da creare mappe dettagliate della propria casa in modo rapido ed efficiente. L’app ECOVACS HOME consente la mappatura automatica di 3+1 piani e il salvataggio di 3 mappe 2D della casa.

Il DEEBOT T10 PLUS non si limita alla sola aspirazione con potenza di aspirazione da 3000Pa. Propone anche un sistema di lavaggio oscillante con 600 vibrazioni/min ad alta frequenza e 3 livelli personalizzati. La batteria ad alta capacità da 5200mAh supporta fino a 260 minuti di pulizia, rendendo il DEEBOT T10 PLUS ideale per abitazioni con pavimenti diversi o ampi spazi.

Solitamente il listino è di 450 euro, e anche oltre, mentre al momento grazie al coupon di 50 euro da selezionare sulla pagina Amazon, si acquista a 399 euro direttamente da qui.È il prezzo più basso