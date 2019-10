eFootball PES 2020 disponibile gratis su iPhone, iPad e Android

Arriva in App Store uno dei giochi per iPhone e iPad più attesi dagli amanti del calcio. Si tratta di eFootball PES 2020, il noto titolo Konami, che permette ai fan di godere si una simulazione calcistica mobile davvero immersiva.

Già il titolo offre degli indizi sullo scopo del prodotto: si tratta di un mix tra e-sport e calcio. Con PES 2020 la serie si concentrerà ancora di più sull’offrire un’esperienza competitiva in modo divertente e creativo, sia in multigiocatore locale, che online.

Secondo il produttore, eFootball PES 2020 riprende il gameplay noto su console, distillandone l’essenza per conferirla su mobile. Tra le tante novità, la possibilità del “Dribbling di precisione”, sviluppata in collaborazione con il centrocampista Andrés Iniesta. Altri miglioramenti alle tecniche di stop e ai comandi generali permetteranno al giocatore di mettere in atto le abilità peculiari di ciascun giocatore sul campo.

Il team ha inoltre aggiunto il sistema “Ispiratore”, che consente ad alcuni giocatori di influenzare il comportamento dei compagni di squadra nelle vicinanze. Il risultato è un’esperienza che accentua l’individualità dei singoli giocatori, conferendo una maggior importanza alla scelta della formazione ideale a seconda della situazione.

PES 2020 estende la lista dei club europei che figurano come partner ufficiali di PES. Oltre al FC Barcelona, quest’anno si aggiunge il Manchester United, il Bayern Monaco e la Juventus, che quest’anno rappresenta un’esclusiva.

Il titolo farà certamente la felicità degli amanti del gioco online, consentendo partite online in tempo reale, senza però dimenticare dei match in locale con un amico nella stessa stanza.

Tante le nuove leggende che si uniranno alle partite, e accanto a campioni assoluti come Maradona, Batistuta e Kahn, ci saranno anche leggende come Beckham, Zico e Totti. Il titolo non sarà pero statico, e i giocatori che effettueranno buone prestazioni durante le partite del weekend appariranno nel gioco come Giocatori in risalto.

eFootball PES 2020 si scarica gratis da qui per iPhone e iPad, mentre a questo indirizzo è disponibile la versione Android.