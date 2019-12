Eve Energy, controlla i consumi in remoto con HomeKit: in offerta a 35,37 euro

Eve Energy, recensito da Macitynet qui, è pensato per tenere sotto controllo i consumi. Il dispositivo si collega a una presa di corrente, offrendo funzioni di monitoraggio via iPhone, iPad o iPod sfruttando il Bluetotoh. Solo per pochi giorni Amazon, risparmiate circa 14.50 euro e lo pagate solo 35,70 euro spedizione compresa.

Tra le peculiarità del prodotto, la compatibilità con HomeKit, il framework di Apple che consente di connettere gli apparecchi di casa e gestire luci, termostati, chiusura e apertura di porte, garage e molto altro. Ciò apre varie possibilità: è ad esempio possibile gestire dispositivi connessi a sua volta alla rete e impostare “scene” (setup personalizzati) per l’intrattenimento domestico (esempio: luci del salotto spente, TV accesa, chiusura porta) o altre a piacere.

Il vantaggio del Bluetooth rispetto al Wi-Fi è la possibilità di gestire dispositivi (es. prese elettriche “smart”) non necessariamente con integrate funzionalità WiFi. Lo scopo principale del dispositivo non è a ogni quello di gestire le “scene” ma visualizzare a colpo d’occhio i consumi, esaminando dettagli con grafici giornalieri, settimanali, mensili. Molto interessante è la possibilità di verificare i consumi anche in remoto, a patto di avere una Apple TV. A distanza è possibile attivare e disattivare dispositivi, avviare “scene” o semplicemente controllare la situazione.

Sullo stesso principio sono basati tanti altri prodotti di Eve System e come Eve Energy sono in offerta pre-natalizia: li trovate elencati in questa pagina.

Eve Energy normalmente costa 49,95 euro ma soltanto per pochi giorni, grazie all’offerta di Amazon lo comprate per 35,70 euro. La spedizione è compresa nel prezzo.

Click qui per comprare.