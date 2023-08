Elicottero telecomandato, ottima replica degli MD500 in offerta

Vi piacciono i droni ma volete cimentarvi nel volo aereo telecomandato con una replica perfetta di un elicottero? Allora valutate l’acquisto di RC ERA C189 MD500, un modellino davvero interessante che al momento trovate in offerta online.

Come suggerisce il nome stesso è una replica degli elicotteri della serie MD 500, una famiglia di elicotteri leggeri multiruolo statunitensi generalmente impiegati per usi civili e militari.

Nel costruirlo si è prestata particolare attenzione alla scocca, che rispecchia quella dell’originale per forma, disposizione delle varie parti, tra sportelli, vetri, eliche e via dicendo. Il modellino in questione presenta anche la texture camouflage.

È una replica dell’originale in scala 1:28, con un rotore da 320 mm e una fusoliera lunga 335 mm e alta 126 mm.

Usa una batteria che si ricarica in circa 90 minuti e promette fino a 15 minuti di volo ininterrotto, mentre il telecomando in dotazione si alimenta con quattro batterie stilo AA da acquistare separatamente.

Ci sono due motori brushless per una maggiore resistenza al vento e il telecomando consente di controllarlo fino a 200 metri di distanza. L’azienda consiglia l’uso dai 14 anni in su per via della complessità dei controlli. Gli appassionati infatti potranno simulare il vero volo dell’elicottero, dalla fase di decollo a quella di atterraggio, con tutti i movimenti replicati fedelmente anche in aria.

Ad aiutare in questo senso ci sono diversi sensori di ultima generazione, tra cui un barometro combinato ad un altimetro per il controllo dell’altezza e un giroscopio a 6 assi per i movimenti.

Dal telecomando è possibile regolarlo su tre diverse velocità di volo, mentre per decollo e atterraggio è sufficiente pigiare un pulsante.

Dove comprare

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che potete comprare online il modellino con tre batterie incluse (in modo da raggiungere così oltre 45 minuti di volo prima di doverle ricaricare tutte) a 164,43 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.