Con Elli di Volkswagen 600.000 punti di ricarica in Europa

Elli (Volkswagen Group Charging) amplia la propria rete di ricarica e riferisce che ora è in grado di offrire l’accesso a oltre 600.000 punti di ricarica in 27 Paesi europei.

Elli, uno dei maggiori provider di ricarica ed energia e marchio del Gruppo Volkswagen, sta espandendo il proprio business dei servizi di mobilità e, oltre all’ampliamento quantitativo della rete, si sta concentrando su un maggiore comfort di ricarica.

Per gli utenti di questi servizi, si tratta di un importante passo avanti nella ricarica dei veicoli e, in generale, uno sviluppo significativo per la mobilità elettrica in Europa. Tra le ultime iniziative la Selected Partner Network (in italiano, rete di partner selezionati), programma presentato come in grado di migliorare l’esperienza dei clienti.

La Selected Partner Network è formata da una rete di operatori di stazioni di ricarica premium, selezionati secondo criteri di qualità. Dispone di punti di ricarica caratterizzati da una infrastruttura ad elevate prestazioni e situati in luoghi strategici, che erogano elettricità ad alta potenza in modo affidabile e dispongono di strutture come bar, ristoranti e servizi igienici.

I clienti che hanno optato per la tariffa Elli Drive Highway beneficiano di sconti e tariffe più basse. Attualmente fanno parte della Selected Partner Network IONITY Europe, Aral Pulse, gli hub di ricarica Audi in Germania, Austria e Svizzera ed Ewiva in Italia.

“Il nostro impegno va oltre la quantità” spiega Giovanni Palazzo, CEO di Elli “Si tratta di garantire un’esperienza di ricarica di alta qualità per far progredire la mobilità elettrica e decarbonizzare la società”.

Ancora “Mentre la mobilità elettrica continua a guadagnare slancio, Volkswagen Group Charging GmbH rimane in prima linea, contribuendo alla creazione di un’infrastruttura di ricarica ed energia solida e affidabile in tutta Europa”.

