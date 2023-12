Microsoft e LG, in arrivo nuovi portatili con NPU di serie

Nell’ambito del CES (Consumer Electronics Show) 2024 saranno presentate numerose novità hardware e software che sfruttano l’Intelligenza artificiale (AI), anche in prodotti come i frigoriferi (si vocifera che Samsung ha in programma qualcosa), elemento al quale punteranno anche vari produttori di notebook.

Microsoft integrerà le NPU (Neural Processing Unit) – unità specializzate in AI – in tutta la gamma di nuovi prodotti. Non è una novità assoluta considerando che Apple integra NPU dal 2020 nei suoi Mac (e ancora prima su iPad e iPhone).

Tra le novità che Microsoft dovrebbe presentare, ci sono aggiornamenti delle lineup Surface laptop e Surface Pro, dispositivi che – secondo indiscrezioni – sono previsti con migliorie in termini di design, nuove funzionalità e chip Intel di 14a generazione e Qualcomm serie X.

Il sito Windows Central riferisce che Surface Pro e Surface Laptop saranno disponibili in varianti con architettura Intel e Arm, e tutti con NPU (neural processing unit) di serie. Particolarmente interessate sarebbe la versione con architettura ARM, prevista con una versione custom dei chip Snapdragon Series X di Qualcomm.

Questi computer di nuova generazione sono internamente battezzati “CADMUS” da Microsoft, e concepiti espressamente per sfruttare la nuova versione di Windows, nome in codice Hudson Valley, sistema operativo che integrerà diverse funzionalità IA che richiedono l’NPU.

LG ha intanto annunciato l’allargamento della line p di laptop LG gram, con nuovi modelli tra cui il nuovo LG gram Pro. Tutti i modelli 2024 offrono funzioni AI grazie all’app LG gram Link che – spiega l’azienda sudcoreana – semplifica le operazioni di condivisione di file e foto e lo screen mirroring tra dispositivi LG gram, Android e iOS.

I modelli top di gamma da 16 e 17 pollici (modelli 16Z90SP e 17Z90SP) sono dotati di un processore Intel Core Ultra con architettura ibrida, di SSD NVMe PCIe 4.0 e di una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050. I nuovi LG gram Pro sono inoltre dotati della NPU di Intel, Intel AI Boost, che promette la gestione di elaborazioni complesse anche senza una connessione di rete.

L’app LG gram Link facilita la condivisione di file, il trasferimento di foto e lo screen mirroring tra LG gram (Windows) e i dispositivi Android o iOS. L’app offre anche una funzione IA integrata che categorizza in modo intelligente le foto memorizzate su gram e semplifica la ricerca immagini attraverso l’utilizzo di parole chiave. La line up 2024 include anche i laptop LG Gram da 17, 16, 15 e 14 pollici (modelli 17Z90S, 16Z90S, 15Z90S e 14Z90S) Caratterizzati da un design sottile e leggero e da una batteria di lunga durata. Ne sapremo di più nell’ambito del CES 2024, che si terrà a Las Vegas dal 9 al 12 gennaio 2024.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.