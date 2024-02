IKEA Solstrale, pannelli solari low cost in Italia

Con SOLSTRÅLE di SVEA SOLAR, IKEA propone anche agli utenti in Italia di abbracciare uno stile di vita più sostenibile producendo energia rinnovabile a prezzi accessibili. Le due aziende, hanno sviluppato pannelli solari e sistemi fotovoltaici su misura per soddisfare le esigenze di ogni cliente, casa e fabbisogno energetico, a un prezzo particolarmente accessibile, che parte da 4.899 euro.

IKEA ha scelto di collaborare con il costruttore di pannelli solari e sistemi fotovoltaici SVEA SOLAR per la sua comprovata esperienza nel settore e per le garanzie offerte, che rispecchiano gli elevati standard di qualità e sicurezza del marchio.

Con SOLSTRÅLE, spiega IKEA, alimentare la propria casa con energia solare diventa semplice e accessibile, anche perché le due aziende accompagnano il cliente in ogni fase del processo, dalla valutazione iniziale alla installazione dell’impianto, garantendo un servizio completo.

Per garantire la massima efficienza nei suoi impianti SOLTRÅLE, il partner SVEA SOLAR utilizza pannelli solari con una potenza di 465Wp. Questi pannelli permettono di ottimizzare la produzione di energia elettrica in base alle dimensioni del tetto, assicurando prestazioni di alto livello.

IKEA spiega anche che SVEA SOLAR mantiene costantemente aggiornato il proprio assortimento di prodotti, garantendo così l’accesso a tecnologie all’avanguardia nel settore fotovoltaico.

IKEA Solstrale, solare e fotovoltaico low cost in Italia

Al m omento l’offerta SOLSTRÅLE di IKEA in collaborazione con Svea Solar è limitata a 16 regioni in Italia, ma entro la fine del 2024 arriverà anche in Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia attualmente escluse.

L’offerta è davvero interessante, perché un impianto da 1,9 kWp con consumo annuo di circa 1800 kWh senza batteria per l’accumulo di energia in eccesso costa 4.899 euro con IVA al 10% inclusa, con possibilità di detrazione fiscale del 50% in 10 anni.

Si arriva, poi, a 13.699 euro per un impianto fotovoltaico Maxi con batteria di accumulo, con consumo annuo di circa 5000 KWh. Anche gli impianti solari e fotovoltaici IKEA Solstrale usufruiscono della detrazione fiscale del 50% in 10 anni.

