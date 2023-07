ENGWE M20, la bici elettrica che sembra una moto è in sconto

È possibile ottenere le prestazioni di un motorino con una bicicletta elettrica? Se acquistate ENGWE M20 sì, perciò fatelo adesso perché c’è una promozione che sconta il prezzo di listino del 38%. Si tratta infatti di una bicicletta elettrica in tutto e per tutto, ma presenta alcune caratteristiche che la rendono molto più interessante di altre.

Partiamo innanzitutto dalle ruote, con diametro da 20 pollici e un battistrada di 4 pollici, quindi abbiamo a disposizione pneumatici di categoria “fat” che promettono una maggiore aderenza su diverse tipologie di manto stradale, dal classico asfalto a breccia, selciato e terriccio, ma può portare l’utente anche in spiaggia oppure fargli attraversare percorsi coperti di neve fuori dalle strade trafficate.

Poi c’è la sella, di forma rettangolare e perciò molto più ampia e comoda di quelle delle biciclette, e per finire il motore da 750 Watt, con picco di 1.000 Watt, che può far viaggiare fino ad una velocità massima di 45 chilometri orari, ben al di sopra del limite di 25 km/h imposto dalla legge italiana per quanto concerne la categoria delle biciclette elettriche e con relative limitazioni d’uso che dovete rispettare.

Non solo: questa potenza è sufficiente per spingere anche su salite con una pendenza di 10° e nonostante tutto le due batterie incorporate promettono fino a 150 chilometri di autonomia con una sola carica, ben più dei 50-70 km offerti da altre bici elettriche simili. E 150 sono anche i chilogrammi di peso massimo che questa bici può sopportare.

Inoltre essendo elettrica è silenziosissima: la scheda tecnica parla di un rumore massimo di 30 dB, che è veramente poco se consideriamo che il respiro si attesta intorno ai 10-20 dB mentre il rombo di una moto si aggira sui 70-100 dB.

Il resto non è da buttar via, anzi: ENGWE M20 monta freni a disco su entrambe le ruote, doppie sospensioni idrauliche sull’anteriore e una al posteriore in zona sottosella, telaio in alluminio e cambio Shimano a 7 marce.

Per quanto riguarda le misure, è lunga 167 centimetri mentre l’altezza sella è di 80 cm dal suolo, il manubrio invece arriva a 114 centimetri.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 2.499 € potete risparmiare il 38% spendendo 1.557 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.