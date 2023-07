Supernova è l’inizio di una nuova era per Thunderbird per gestire la posta elettronica

Thunderbird riprende a volare alto. Dopo essere stato abbandonato al suo destino, il client di posta elettronica libero che vanta moltissimi estimatori – è di nuovo sviluppato attivamente da Mozilla che ha recentemente distribuito un importante aggiornamento.

Denominata internamente “Supernova”, la release 115 promette “l’inizio di una nuova era”. “Nell’ultimo anno abbiamo rivisto alcune delle parti più vecchie della nostra base di codice. Le abbiamo modernizzate per facilitare manutenzione ed estensione”, spiega Alex Castellani, Director of Product Engineering responsabile di Thunderbird. “Abbiamo fatto del nostro meglio per offrire il giusto equilibrio tra nuove funzionalità e cambiamenti di interfaccia che piaceranno ai nuovi utenti”, “che milioni di utenti conoscono e apprezzano”.

Su Mac Thunderdbit 115 / Supernova (si scarica da qui) risulta molto veloce, più moderno; vari elementi dell’interfaccia sono stati rivisti, e l’applicazione si mostra da subito leggera e veloce rispetto ad altri client di posta elettronica. Non tutto è perfettamente secondo i canoni previsti da macOS, ma la strada sembra quella giusta.

Nella parte superiore è presente una nuova barra degli strumenti, completamente personalizzabile, permettendo di accedere ai messaggi, calendari e contatti da un’unica app. È possibile gestire tutti gli account separatamente o in una casella di posta unificata. Molte parti dell’applicazione sono state riscritte in HTML e CSS con miglioramenti evidenti in termini di prestazioni, migliorie anche sul versante accessibilità e nelle opzioni di personalizzazione.

Mozilla ha in cantiere anche un’app per dispositivi mobili. La versione Android è in fase di sviluppo da diversi mesi e una versione iOS dovrebbe arrivare più tardi.