Epic Games, l’app RealityScan cattura la realtà in 3D su iPhone e iPad

Epic Games ha rilasciato RealityScan per iOS: l’app gratuita, precedentemente disponibile come beta chiusa, consente a chiunque con il proprio iPhone o iPad di scansionare oggetti del mondo reale per trasformarli in modelli 3D ad alta fedeltà.

L’app è il frutto dell’acquisto da parte di Epic di Capturing Reality, un’azienda specializzata in software di fotogrammetria. Come il software desktop dell’azienda, RealityScan combina immagini 2D per creare modelli 3D senza soluzione di continuità, pronti da usare come risorse per giochi e altri ambienti virtuali. L’idea è quella di consentire agli sviluppatori di giochi e ad altri creativi di scansionare oggetti del mondo reale in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo da aggiungere ai loro progetti.

Il processo di scansione inizia con l’accesso al proprio account Epic Games e scattando almeno 20 foto di un oggetto da tutti i lati. Mentre si muove il telefono, una mappa in tempo reale mostra quanto bene è stato coperto l’oggetto.

L’app carica e allinea automaticamente le immagini nel cloud mentre si scattano le foto. È possibile visualizzare in anteprima il modello attraverso la visualizzazione della fotocamera e passare dalla mappa a un rendering a colori in tempo reale.

Una volta completata l’acquisizione, l’oggetto 3D può essere esportato e caricato su Sketchfab, una piattaforma popolare per la pubblicazione e la scoperta di contenuti 3D, AR e VR. Questi modelli possono essere utilizzati per una varietà di scopi, come trasformarli in oggetti di realtà aumentata o aggiungerli ai giochi con Unreal Engine.

L’app RealityScan è disponibile gratis per iPhone e iPad da questa pagina di App Store. All’inizio di quest’anno, Epic aveva dichiarato che una versione Android sarebbe arrivata entro l’anno, anche se ormai mancano davvero pochi giorni alla fine di questo 2022.

Ricordiamo che Apple ed Epic Games sono ancora in guerra legale, per lap lunga causa iniziata con la rimozione di Fortnite da App Store per l’inclusione di un sistema di pagamento non ammesso dalle regole di Apple. Tutti gli sviluppi della vicenda sono disponibili da questa pagina.