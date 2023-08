Apple si allea con i Big della grafica per nuovo standard 3D aperto

All’ecosistema di imaging 3D serve uno standard: per raggiungere questo obiettivo Apple unice le forze con altri giganti del settore tra cui Adobe, Autodesk e Nvidia, mentre Pixar metterà in campo la sua tecnologia Universal Scene Description (USD) in modo da offrire una maggiore interoperabilità tra strumenti e dati 3D.

In questo modo le società partecipanti puntano a facilitare la costruzione di contenuti, dispositivi e servizi abilitati per il 3D, per i quali Apple ha tutto l’interesse visto che il sistema operativo del suo nuovo visore Vision Pro ruota proprio intorno a questo genere di cose.

L’alleanza

La nuova alleanza si chiama AOUSD, che sta appunto per Alliance for OpenUSD, ovvero la sopracitata tecnologia creata dai Pixar Animation Studios che permette di realizzare «scene 3D ad alte prestazioni ed offre una solida interoperabilità tra strumenti, dati e flussi di lavoro», e vanta già la collaborazione di altre importanti società come Cesium, Epic Games, Foundry, Hexagon, IKEA, SideFX e Unity. Per la presidenza è stato scelto Steve May, attuale CTO di Pixar.

Cos’è e a cosa serve OpenUSD

In poche parole USD è un modello di dati di basso livello che definisce il modo in cui i dati 3D vengono codificati e organizzati. La sua tecnologia si basa su anni di ricerca e applicazione nel cinema Pixar: il progetto è stato avviato nel 2016 e la sua influenza oggi si espande su film, effetti visivi, sull’animazione e in altri settori che fanno sempre più affidamento sui dati in 3D.

Ora passerà al gruppo JDF della Linux Foundation, che si occuperà di sviluppare ulteriormente la piattaforma per consentirne l’inclusione da parte degli altri enti di normazione.

Perché lo standard 3D è importante per Apple

Come dicevamo dare una spinta al sistema tramite cui gli sviluppatori potranno generare esperienze AR è essenziale per visionOS e per il nuovo strumento Reality Composer Pro perché permette ad Apple di rendere il suo nuovo visore ancora più attraente agli occhi dehli sviluppatori e di conseguenza anche per i consumatori.

Apple ha già adottato USD per il suo ARKit, perciò gli sviluppatori di Vision Pro trarranno sicuramente benefici dall’alleanza e dal nuovo standard che ne conseguirà, potendo così creare contenuti cinematografici 3D per il visore con maggiore facilità.

Maggiori informazioni

Il comunicato stampa di Apple offre solo un’anticipazione riguardo la struttura e gli obiettivi della nuova alleanza. Ne dovremmo sapere di più tra qualche giorno visto che i membri del comitato direttivo di AOUSD interverranno sia all’Open Source Days dell’Academy Software Foundation il 6 agosto che al SIGGRAPH fissato per l’8 agosto.

Per ulteriori dettagli sul formato Universal Scene Description e per comprenderne l'importanza per il metaverso in generale e per Vision Pro in particolare