Enscape for Mac ora disponibile per Archicad e Vectorworks

Chaos amplia Enscape for Mac permettendo ora di collegare i suoi strumenti di visualizzazione in tempo reale a un numero ancora maggiore di applicazioni CAD/BIM.

Grazie all’integrazione completa con Archicad e Vectorworks, gli architetti possono effettuare tour 3D di qualità in ogni fase del processo di progettazione, apportando modifiche in modo più veloce e offrendo visualizzazioni dettagliate ai clienti.

Petr Mitev, VP Product, Solutions for Designers di Chaos afferma che “Non sono necessarie competenze specifiche in materia di visualizzazione e gli architetti possono valutare l’impatto delle decisioni progettuali in tempi record”.

Diffuso in tutto il settore dell’architettura, Enscape è uno dei sistemi più semplici per visualizzare i dati CAD/BIM in tempo reale. Indicato per le revisioni giornaliere dei progetti, le demo live e il coordinamento con i clienti, Enscape consente di portare avanti i progetti grazie a feedback istantanei, conentendo agli architetti di visualizzare il proprio lavoro in modo immediato, con il 3D immersivo.

Le funzionalità principlai di Enscape for Mac



Tour in tempo reale per esplorare progetti completamente renderizzati in modalità prospettiva, camminata e aerea, grazie a un collegamento in tempo reale tra Enscape e l’applicazione host)

per esplorare progetti completamente renderizzati in modalità prospettiva, camminata e aerea, grazie a un collegamento in tempo reale tra Enscape e l’applicazione host) Asset 3D render-ready permette dii completare le scene con un’ampia gamma di accessori, elementi naturali, persone, arredi e veicoli per rendere i progetti più realistici

permette dii completare le scene con un’ampia gamma di accessori, elementi naturali, persone, arredi e veicoli per rendere i progetti più realistici Editing dei materiali per regolare caratteristiche dei materiali come colore, riflettività, luminosità e altezza per sperimentare nuove idee o ottenere un aspetto specifico

per regolare caratteristiche dei materiali come colore, riflettività, luminosità e altezza per sperimentare nuove idee o ottenere un aspetto specifico Varietà di visualizzazione delle scene con diversi modelli di rendering o di regolare le impostazioni ambientali, come l’illuminazione o la densità delle nuvole

delle scene con diversi modelli di rendering o di regolare le impostazioni ambientali, come l’illuminazione o la densità delle nuvole Esportazioni multiple per condividere con team di progettazione e clienti le visualizzazioni sotto forma di immagini fisse o panoramiche, collegamenti web e rendering in batch.

Aggiornamenti per SketchUp

La prima integrazione di Enscape for Mac con SketchUp porta novità. Enscape Light Objects prevede tre nuove opzioni. Gli utenti ora possono scegliere tra Sfera, Spot, Linea, Rectangular e Disk per aggiungere atmosfera e scegliere quella giusta per i vari progetti. Inoltre, molti oggetti sono disponibili in più varianti per offrire alternative che gli utenti possono inserire nel proprio modello CAD.

Enscape for Mac è disponibile per Archicad 26 e 27, Vectorworks 2023 SP6 e 2024 e SketchUp 2022 e 2023. Per tutti gli articoli che parlano di software di progettazione CAD si parte da questa pagina di macitynet.