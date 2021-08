EpocCam trasforma iPhone e iPad in una webcam per Mac e PC

Il vostro computer non ha la webcam oppure ne avete comprato uno portatile di fascia economica per poter svolgere le operazioni basilari e adesso che avete bisogno di usarlo anche per la didattica a distanza la webcam vi sembra un tantino sottotono? Niente paura, se avete un iPhone o un iPad potete trasformarne la fotocamera in una webcam di qualità con l’app EpocCam, che porta così la qualità al Full HD a 1080p con l’HDR, ove disponibile.

Si tratta di una soluzione a portata di mano che si rivela particolarmente utile in questo periodo dove il telelavoro e la didattica a distanza svolgono un ruolo cruciale nella vita di molti, ma può funzionare anche per una live in diretta gestita dal computer. L’app infatti funziona con la maggior parte dei programmi di videoconferenza e di streaming attualmente in circolazione: basta installarla sull’iPhone o sull’iPad che si vuole trasformare temporaneamente in webcam, quindi collegare il dispositivo al computer tramite cavo e il gioco è fatto.

E’ anche possibile sfruttare il collegamento WiFi per disporre così di una webcam mobile e altamente performante, che consente così di registrare e riprendere in diretta la scena da qualsiasi punto in cui il segnale WiFi risulta raggiungibile, il che vuol dire anche all’interno di una casa su più piani se sono stati installati abbastanza ripetitori che estendono il segnale della rete portandolo anche laddove non sarebbe normalmente possibile.

L’app consente di inquadrare la scena sia mantenendo il dispositivo in orizzontale, sia in verticale, adattando così la ripresa in base alla piattaforma utilizzata, e permette anche di sfocare lo sfondo. Si può usare anche come webcam secondaria, da intercambiare con quella presente sul computer, se si ha per esempio il bisogno di inquadrare alternativamente il proprio volto e quello che ad esempio compare su un libro di testo. Sul computer è sufficiente invece installare semplicemente i driver di EpocCam (qui i link per scaricare quelli per Mac e Windows) in modo tale che iPhone e iPad vengano visualizzati automaticamente come webcam nelle app di streaming video come OBS Studio, Zoom e Microsoft Teams, per dire.

L’app “EpocCam” è sviluppata da Corsair Components, Inc., è localizzata in lingua italiana, è gratuita ed è distribuita su App Store, dove ha ricevuto oltre 4.600 valutazioni con una media di 4,4 stelle su 5. La versione attuale è la numero 2021.3 e per poter essere installata richiede almeno 54 MB di spazio e la versione 13.0 di iOS e iPadOS. Non ci sono abbonamenti e dal punto di vista della privacy non raccoglie alcun dato.