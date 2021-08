BandLab è la piattaforma di musica condivisa per iPhone e iPad

C’è un’app per iPhone e iPad che permette di creare e condividere musica, indipendentemente dal livello di abilità o dal proprio background: si chiama BandLab ed è una sorta di mix editor multitraccia con il quale chiunque può registrare, modificare e remixare la propria musica – dalla dubstep all’hip-hop, passando per la musica house, rock, rap e via dicendo – creando ritmi, aggiungendo effetti creativi, usando loop e campioni dei pacchetti di suoni disponibili tramite licenza gratuita royalty-free.

L’app non pone limiti neppure alla quantità di brani musicali che si possono creare: c’è infatti l’accesso all’archivio cloud e da tutti i dispositivi, in modo da poter tornare a lavorarci sopra non solo da iPhone e iPad ma anche direttamente dal computer tramite browser web. Mette a disposizione un mix editor a 16 tracce, oltre 300 strumenti MIDI virtuali e più di 180 preset di effetti per voce, chitarra e basso, oltre a un looper e un sistema di mastering per preparare le tracce per la distribuzione. Permette anche di abbinarci un filmato creando videoclip espressivi e ovviamente ci sono l’accordatore e il metronomo per registrare senza intoppi.

Tra le funzioni più importanti di BandLab come dicevamo c’è quella di social network, che consente praticamente di trovare persone con cui collaborare su un brano e, perché no, fondare una nuova band fatta di chitarristi, beatkmaker, rapper e altri musicisti. Per questo scopo c’è la funzione “Creator Connect” che, senza doversi sottoporre ad alcuna audizione, abbina il proprio profilo a quello di potenziali produttori di musica che condividono gusti musicali simili.

Si tratta quindi più di una semplice app per creare o registrare musica perché include anche un motore di ricerca attraverso cui scoprire milioni di brani realizzati dagli altri membri della comunità, accedendo a playlist personalizzate e persino guardando in diretta streaming le performance musicali di chi si mette in gioco.

L’app “BandLab” è sviluppata da BandLab Singapore Pte Ltd, è gratuita e attualmente si trova in 72 posizione nella categoria “Musica” su App Store, dove ha ricevuto oltre 340 valutazioni con una media di 4,6 stelle su 5. La versione attuale è la numero 10.2.0 e per poter essere installata richiede almeno 190 MB di spazio e la versione 12.4 di iOS e iPadOS. I contenuti sono tutti accessibli: non c’è alcun abbonamento. Infine dal punto di vista della privacy raccoglie informazioni sensibili tra cui i contatti, i contenuti e i dati sull’utilizzo e diagnosi dell’app che vengono collegate all’identità dell’utente.