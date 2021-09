Epson rinnova l’impegno nelle stampanti inkjet per aziende

HP ha annunciato nel mese di luglio l’abbandono delle stampanti inkjet a getto di inchiostro per uffici e aziende per concentrarsi su tecnologia e modelli laser, una mossa che secondo alcune società di analisi e non solo, rappresenta una opportunità di crescita per Epson grazie alla tecnologia di stampa PrecisionCore.

Con HP che si ritira dall’unico segmento della stampa aziendale che ha registrato una crescita negli ultimi anni, Epson considera la decisione un’opportunità per la propria potenziale crescita e per quella dei suoi partner di canale. Per questa ragione Epson mantiene l’impegno nel suo modello di vendita indiretta e rassicura i suoi partner: non farà un simile passaggio alla tecnologia laser e non cambierà il suo portafoglio tecnologico.

«La nostra tecnologia a getto d’inchiostro – afferma Massimo Pizzocri, Amministratore Delegato di Epson Italia – è diversa da quella utilizzata da HP: noi continueremo a sostenere i vantaggi offerti dalla nostra tecnologia proprietaria a freddo PrecisionCore. Questa nuova condizione di mercato offre a Epson e ai nostri partner di canale una grande occasione di crescita».

«Crediamo – continua Pizzocri – che la nostra tecnologia renda concreto il futuro della stampa sostenibile in ufficio. Le imprese sono alla ricerca di soluzioni più rispettose dell’ambiente e l’inkjet di Epson risponde a queste esigenze: insieme possiamo finalmente ridurre l’impronta ecologica diminuendo il fabbisogno energetico e la produzione dei rifiuti».

«In Epson siamo sicuri della nostra scelta al 100% – conclude Pizzocri – e siamo totalmente impegnati nella nostra tecnologia a freddo PrecisionCore e verso i nostri partner di canale». Ricordiamo che la tecnologia di stampa inkjet termica di HP è molto diversa da quella a freddo di PrecisionCore di Epson. Secondo il costruttore PrecisionCore rappresenta la soluzione ideale per una stampa aziendale sostenibile, affidabile e anche a basso costo.

Epson ha presentato la stampa a sublimazione fluo alla fine di agosto e le stampanti EcoTank Pro per ufficio anche in formato A3 alla fine di luglio.