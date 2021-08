Epson SureColor SC-F501, la stampa a sublimazione diventa fluo

Che si tratti di stampare su cover per smartphone, tazze, mousepad, t-shirt o cuscini, Epson SureColor SC-F501 è una soluzione di stampa a sublimazione che grazie agli inchiostri fluo offre l’opportunità di aprirsi a nuovi mercati e applicazioni.

SureColor SC-F501 è progettata per offrire flessibilità a livello di applicazioni, produttività, efficienza e semplicità di utilizzo per la stampa su una vasta gamma di gadget e articoli promozionali. Questa stampante a sublimazione assicura affidabilità e bassi costi di gestione per le piccole imprese, garantendo tempi di consegna rapidi, e non richiede competenze specifiche per l’installazione, l’utilizzo o la manutenzione.

Grazie alle taniche ricaricabili mediante appositi flaconi da 140ml, la ricarica è molto semplice e può essere eseguita anche durante la stampa, riducendo così la plastica utilizzata, gli sprechi e tempi di inattività.

Caratteristiche principali di Epson SureColor SC-F501

Tecnologia heat-free con testina di stampa permanente e ridotto consumo energetico

Taniche ricaricabili anche durante la stampa con pratici flaconi da 140ml

Utilizzo di inchiostri a base acqua conformi alle normative previste in materia di sicurezza e ambiente, tra cui gli standard OEKO-TEX

Design anti-polvere che evita errori di stampa dovuti all’occlusione degli ugelli o lunghi cicli di pulizia

Passaggio automatico da un supporto all’altro (da rotolo a fogli singoli e viceversa)

Touch-screen da 4,3″

Connettività Wi-Fi

Software intuitivo per il calcolo preciso dei costi di stampa

Inchiostri Epson Fluorescenti per personalizzazione e creatività

Grazie alla possibilità di utilizzare gli inchiostri Epson Fluorescenti, Epson SureColor SC-F501 apre le porte alla stampa sublimatica con colori fluo su diversi tipi di supporti, non più solo legati ai classici settori dello swimwear e dello sportswear.

Tantissimi i gadget e gli articoli promozionali che si possono personalizzare aggiungendo, grazie agli inchiostri fluo, un elemento in più di creatività e innovazione: dai più classici – come cover per cellulari, tazze, tappetini per il mouse, magliette – ai più originali – come bigiotteria resa più ricercata da una maggiore luminosità, caschi da moto e scooter più visibili anche di notte, palline di Natale che brillano nel buio – tutti resi unici dall’effetto fluorescente dei colori utilizzati per la sublimazione.

«Grazie agli inchiostri fluorescenti, gli stampatori possono immaginare nuovi ambiti applicativi per soddisfare al meglio le richieste dei propri clienti, andando oltre quei segmenti per i quali gli effetti fluorescenti sono già ampiamente apprezzati, quali lo swimwear, lo sportswear o l’abbigliamento» commenta Renato Sangalli, Pro-Graphic Sales Manager di Epson Italia. «La stampa digitale sta compiendo enormi passi in avanti e con la disponibilità di questi nuovi inchiostri anche per Epson SureColor SC-F501 si aggiunge un tassello fondamentale per l’ampliamento dei possibili ambiti di applicazione».

