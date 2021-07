Epson EcoTank Pro, le stampanti per l’ufficio disponibili anche in formato A3

Epson amplia la gamma di stampanti EcoTank per l’ufficio presentando i primi dispositivi multifunzione in grado di stampare fino al formato A3: EcoTank Pro ET-16680 per le stampe a colori, e EcoTank Pro ET-M16680 per quelle in bianco e nero. Dotati di capienti serbatoi di inchiostro, questi modelli permettono di stampare migliaia di pagine senza problemi e senza dover sostituire o tenere scorte di cartucce di ricambio; rispetto alle stampanti laser rappresentano inoltre un’alternativa efficiente anche dal punto di vista energetico.

Carla Conca, Business Manager Business Products di Epson Italia afferma che «queste EcoTank sono una buona soluzione per qualsiasi azienda che desidera stampare in formato A3 e in modo sostenibile. Consentono infatti un risparmio energetico fino all’83% rispetto alle stampanti laser e utilizzano serbatoi di inchiostro ad alta capacità, che riducono il tempo di gestione necessario per i materiali di consumo ed eliminano la necessità di produrre, inviare e smaltire le cartucce; richiedono inoltre una bassa manutenzione, perché vengono ricaricate con flaconi di inchiostro ad alta capacità per stampare fino a 7.500 pagine in bianco e nero e 6.000 a colori».

EcoTank Pro ET-16680 ed EcoTank Pro ET-M16680 possono essere facilmente integrate in un flusso di lavoro di stampa sicuro con la connettività aperta e assicurano un costo pagina e costi totali di gestione estremamente bassi, consentendo così di aumentare l’efficienza tra i piccoli gruppi di lavoro offrendo un tempo di espulsione della prima pagina di soli 5,5 secondi.

«Dopo un periodo di grandi cambiamenti le aziende si stanno riorganizzando e sono alla ricerca di nuove soluzioni sostenibili» conclude Carla Conca. «La scelta della tecnologia Epson inkjet a freddo rispetto a quella laser è un esempio di piccolo cambiamento che può fare una grande differenza e può aiutare le persone a ridurre il consumo energetico e gli sprechi legati ai materiali di consumo». I modello EcoTank Pro A3 sono disponibili anche su Amazon.