ESSAGER T20 è il bulldozer che carica iPhone, AirPods e Apple Watch

Perché caricare i propri dispositivi con le solite noiose stazioni di ricarica quando si può acquistare ESSAGER T20, una soluzione che non solo fa ordine eliminando tutti i cavi, ma diventa anche un simpatico complemento d’arredo quando non si sta utilizzando. Al momento è per altro in sconto, quindi continuate a leggere per saperne di più.

La forma è quella di una specie di moderno bullzoder, con un design dalle linee minimaliste. È pensato per poter ricaricare contemporaneamente iPhone, Apple Watch e AirPods da una sola postazione e senza bisogno di collegare alcun cavo se non quello USB-C per alimentare la sola base di ricarica.

Ci sono infatti tre distinte piastre per la ricarica wireless in modo tale da rendere l’uso semplice, rapido ed intuitivo, e al contempo eliminare il fastidio e il disordine provocato da tre cavi con altrettanti alimentatori.

Qui invece di presa elettrica ne serve soltanto una, e a quel punto si potrà poggiare Apple Watch sul “bagagliaio” per ricaricarlo a 3 Watt; gli AirPods invece vanno al posto di guida e si ricaricano a 5 Watt.

Per iPhone la piastra è da 15 Watt, funziona anche se si usano cover con spessore massimo di 5 mm e si trova davanti al posto della benna, su un supporto leggermente inclinato in modo da poterlo usare anche per videochiamate senza mani dalla scrivania, e con un sistema mobile per far sì che il telefono possa essere correttamente ricaricato sia se si posiziona in verticale, sia se si vuol sfruttare l’orientamento orizzontale per video e film.

Sul davanti c’è anche un comodo orologio che può fungere anche da sveglia, mentre sul retro i fari del veicolo si accendono davvero in una delle quattro colorazioni disponibili per creare un delicato punto luce sia per creare atmosfera in ufficio, sia per beneficiare di una comoda luce di compagnia per la notte se si decide di posizionarlo (ad esempio) sul comodino.

Disponibile in quattro diversi colori – grigio, bianco, arancione e giallo – è poco ingombrante (siamo sui 15 x 15 x 7,5 centimetri) ed è certificato FCC, CE e RoHS, oltre ad essere dotato di alcuni sistemi per proteggere la base di ricarica e i dispositivi collegati in caso di sovracorrente, sovravoltaggio e surriscaldamento.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 64,73 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 29% andando a spendere soltanto 46,23 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

