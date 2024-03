Aqara, crowdfunding per la serratura smart U200 con Matter

Aqara, specialista in soluzioni per la smart home, ha avviato una campagna di crowdfunding su Kickstarter per la sua più recente soluzione di accesso domestico, la serratura smart U200.

La serratura in quesstione è indicata come progettata per garantire “flessibilità, comodità e sicurezza”, in conformità al più recente protocollo Thread e nativamente abilitata al protocollo Matter, con l’obiettivo di integrarsi con la più ampia gamma di dispositivi di domotica di tutti i sistemi e marchi (piattaforme di terze parti come Amazon Alexa, Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, Home Assistant).

Aqara U200 è predisposta per offrire agli utenti varie opzioni di accesso sicuro, che vanno da impronte digitali a codici PIN monouso e ricorrenti, accesso remoto tramite app mobile, comandi dell’assistente vocale, schede NFC Aqara fino alle chiavi fisiche. Il produttore sta inoltre lavorando per aggiungere alla serratura U200 il supporto HomeKey, che consente agli utenti iOS di sbloccare la serratura con il semplice tocco tramite iPhone o Apple Watch compatibili. L’U200 sarà una delle prime serrature compatibili con Matter a supportare lo sblocco HomeKey.

Il produttore riferisce che U200 vanta un design che consente di installare il dispositivo senza problemi su porte esistenti, senza la necessità di grandi modifiche o ristrutturazioni. Compatibile con la maggior parte delle porte in Europa e in America del Nord, si collega al meccanismo della serratura esistente, come i cilindri e i chiavistelli in Europa (è richiestea la funzione di emergenza) grazie all’impiego di uno degli adattatori forniti.

U200 ambisce a diffondere la modalità senza chiave, utile anche per le esigenze di gruppi di proprietari e affittuari di immobili, mantenendo la possibilità di utilizzare chiavi tradizionali. Gli utenti possono sfruttare le funzionalità di semplice condivisione degli accessi, di controllo remoto degli accessi e di aggiornamenti in tempo reale dello stato della serratura che garantiscono una comodità e una sicurezza superiori.

La serratura U200 è alimentata da batterie ricaricabili agli ioni di litio, e il suo tastierino wireless può essere alimentato da una serie di quattro batterie AAA o collegato al cavo esistente del campanello (alimentazione a 12 V-24 V CC). Grazie al protocollo Thread dai consumi ridotti, la serratura U200 promette una durata della batteria fino a 6 mesi tra una carica e l’altra (tenendo conto di 8 cicli di sblocco e blocco con impronta digitale/NFC al giorno).

Il tastierino wireless vanta un grado di protezione IPX5 e può resistere a condizioni di calore o freddo estremi (da -18 ℃/0 ℉ a 66 ℃/151 ℉), garantendo autonomia in qualsiasi condizione climatica.

U200 interagisce con altri accessori per smart home (funzionalità utili, ad esempio, per disinserire automaticamente il sistema di sicurezza domestico quando la U200 viene sbloccata da un familiare, o per attivare la videocamera interna e il campanello con telecamera dopo diversi tentativi non risuciti di aprire la porta.

La serratura è disponibile per il pre-ordine (si parte da 169$) in tre colori su Kickstarter.

