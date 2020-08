Eufy Smart Drop, la cassetta portapacchi è una cassaforte intelligente

Presto potrete farvi spedire l’ultimo e più costoso degli iPhone anche se non sarete presenti a casa per il ritiro e soprattutto senza temere che possa andare perso o rubato. Non dovrete prendervi un giorno di ferie ma semplicemente acquistare Eufy Smart Drop, una cassetta portapacchi intelligente e blindata come una cassaforte che consentirà a corrieri e postini di depositare i pacchi al suo interno in tutta sicurezza.

Questa promessa viene mantenuta innanzitutto dalla costruzione: è realizzata interamente in acciaio al carbonio laminato a freddo, con diverse barriere di rinforzo al suo interno, ed è in grado di funzionare correttamente in ambienti la cui temperatura è compresa tra i -20°C e i 60°C. Davanti c’è una telecamera con risoluzione Full HD e campo visivo grandangolare a 160 gradi dotata di tecnologia per la visione notturna e controllo in remoto tramite Alexa e Assistente Google che permette di notificare all’utente quando un pacco è stato consegnato, con tanto di registrazione dell’operazione e messaggio vocale pre-registrato dall’utente per il corriere che sta consegnando il pacco.

La notifica arriva direttamente sullo smartphone, che funge anche da chiave per l’accesso alla cassetta Smart. Tramite l’app abbinata è infatti possibile aprire il vano di sicurezza, in alternativa si può adoperare la chiave oppure digitare il codice PIN. Tutta la struttura è certificata IP65, quindi è immune alle infiltrazioni della polvere e dell’acqua – grazie anche all’impiego del sistema di drenaggio interno – a seguito di un temporale.

Eufy Smart Drop, realizzata dall’omonimo sottobrand di Anker, può essere fissata al pavimento o appesa alla parete di un portico. Le misure interne sono di 58 x 36 x 32 centimetri circa, sufficienti per poter ospitare la maggior parte dei pacchi che solitamente si inviano e si ricevono. Tutto il sistema è alimentato da una batteria removibile che promette un’autonomia di tre mesi.

Si tratta come dicevamo di una cassetta portapacchi Smart pensata per ridurre la paura di furti e danneggiamenti dei pacchi incustoditi. Al momento non è ancora in vendita perché l’azienda ha intenzione di finanziare la produzione di massa attraverso una raccolta fondi. La campagna sarà lanciata su Kickstarter il 20 agosto: a quel punto saremo in grado di dirvi anche il costo che avrà sul mercato e gli eventuali tempi di spedizione per chi deciderà di acquistarla subito approfittando dello sconto lancio.