Eureka FC9, aspirapolvere e detergente senza fili per pavimenti duri

Perché acquistare un aspirapolvere tradizionale quando si può scegliere un prodotto come Eureka FC9 che, alla pulizia secca, combina quella umida, per una pulizia dei pavimenti duri ancora più precisa e profonda? Per di più al momento questa soluzione è in sconto con un codice a 269,99 euro.

Aspirapolvere tradizionale ed Eureka FC9, cosa cambia

Innanzitutto, cerchiamo di capire di cosa si tratta. Un aspirapolvere comune è in grado di pulire lo sporco per terra e rispetto ad una scopa evita che la polvere svolazzi via; in più facilita la pulizia sotto letti, divani e altre zone scomode. Però non sempre è in grado di raccogliere lo sporco più grande, come ad esempio dei ceci secchi che sono finiti sotto il mobile della cucina e in base alla forma della spazzola potrebbe non essere in grado di raggiungere tutti gli angoli di casa.

Un aspirapolvere verticale più moderno beneficia certamente di una potenza maggiore, quindi è in grado di pulire anche tappeti, divani e letti; generalmente poi il rumore non è troppo elevato, quindi usarlo non infastidisce troppo chi magari sta dormendo o studiando in una stanza adiacente. Tuttavia questi aspirapolvere offrono solo la pulizia a secco, quindi dopo aver passato l’aspirapolvere se volete rimuovere le macchie dal pavimento dovrete necessariamente passare lo straccio.

Eureka FC9 invece offre tutto il meglio degli aspirapolvere verticale moderni ma con l’aggiunta di uno straccio e di un serbatoio che può catturare sia la polvere che lo sporco più grande, ma anche i liquidi. Questa macchina ha anche una trazione propria, quindi spingerla sarà anche molto meno faticoso e grazie ad un pulsante è possibile inumidire il panno e migliorare la pulizia umida mentre si raccoglie lo sporco.

Specifiche tecniche

Questo dispositivo ha una potenza di 220 Watt e una batteria da 4.000 mAh che si ricarica in 4-5 ore e offre fino a 35 minuti di autonomia con una carica completa. Il serbatoio per l’acqua ha una di 600 ml mentre quello per lo sporco solido è da 750 ml, inoltre incorpora uno schermo LCD dal quale gestire le sue funzioni e alcune funzioni di promemoria vocale che tengono aggiornato l’utente sulla sua operatività.

Cosa non fare con Eureka FC9

Dalla scheda tecnica emergono alcuni punti che vale la pena tenere in considerazione nell’acquisto. Innanzitutto, viene sconsigliato l’uso con detergenti di altre marche, presumibilmente per via della differenza viscosità dei liquidi che potrebbero impedire il corretto funzionamento della macchina. In più per evitare di farsi del male non bisogna toccare la parti rotanti mentre l’aspirapolvere è in funzione. Per finire non si può uasre Eureka FC9 per raccogliere i mozziconi di sigaretta o altri oggetti duri e appuntiti, come ad esempio piccole pietre.

Eureka FC9 contro Tineco Floor One S3

Ma per comprendere al meglio i vantaggi di questa macchina è necessario confrontarla col suo diretto rivale: Tineco Floor One S3. Innanzitutto, Eureka FC9 è anche in grado di sterilizzare le superfici mentre le pulisce tramite elettrolisi, e può raccogliere automaticamente sia lo sporco solido che quello liquido (immaginate una zuppa che si rovescia a terra!). In aggiunta come detto sullo schermo vengono mostrati in tempo reale i dettagli sullo stato della pulizia, con messaggi vocali intelligenti che accompagnano l’utente durante tutto il processo. Ha una potenza di aspirazione pari a 8.000 Pa e utilizza una spazzola rotante autopulente, funziona senza fili e pulisce in profondità senza danneggiare il pavimento.

Di contro, il Tineco non solo costa di più (399 euro) ma la capacità dei serbatoi è inferiore (650 ml uno, 500 ml l’altro), il che significa che nella mezz’ora in cui si utilizza sarebbe necessario fermarsi più volte per andarli a svuotare. La batteria si ricarica più lentamente e ha un’autonomia ridotta, quindi è valido solo per piccoli appartamenti. La spazzola poi dev’essere pulita manualmente e risulta particolarmente scomodo per pulire le scale, così come non è in grado di raggiungere gli spazi più ristretti come ad esempio sotto il divano o sotto un mobile basso.

Va anche fatto notare che gli accessori in confezione sono presenti in misura minore col Tineco, che include soltanto la spazzola a rullo, il filtro HEPA e il detergente per pavimenti. Nella scatola di Eureka FC9 invece troviamo la base di ricarica, il porta-accessori, la spazzola rotante, il filtro HEPA, il liquido detergente e un attrezzo per la manutenzione.

I punti di forza di Eureka FC9

Riassumiamo quindi i punti di forza di Eureka FC9:

Sterilizzazione dell’acqua tramite elettrolisi, capace di rimuovere fino al 99,9% di virus e batteri Potenza 220 Watt e aspirazione a 8.000 Pa 35 minuti di autonomia per pulire fino a 130 metri quadrati di superficie Due serbatoi per pulire contemporaneamente sporco solido e liquido Pulizia da bordo a bordo grazie alla spazzola auto-guidante Sistema auto-pulente per pulire la spazzola a rullo senza doverlo fare manualmente Ampia gamma di utilizzi tra pulizia di pavimenti duri e tappeti, senza mai danneggiare le superfici Sensore intelligente capace di rilevare lo sporco e aumentare automaticamente la potenza di aspirazione Schermo LED a colori e assistente vocale per gestire al meglio tutto il processo di pulizia Pulizia silenziosa in quanto si mantiene sempre al di sotto dei 78 decibel

La storia e la filosofia di Eureka

Per chi non la conoscesse, l’azienda che produce questa macchina esiste dal 1900, quindi ha alle spalle oltre cento anni di innovazione durante i quali ha sempre cercato di rendere più facile la vita dei propri clienti. «Crediamo di pensare in modo diverso, e con uno scopo: è il modo in cui semplifichiamo la vita dei nostri consumatori a fare la differenza, con prodotti progettati in modo efficiente, facili da usare e che fanno ciò che diciamo che facciano».

La promozione

Eureka FC9 è in vendita su Ebay a 379 euro ma fino alla mezzanotte del 12 novembre usando il codice PIT10PERTE si può comprare in sconto a 269,99 euro. In più, i primi cinquanta che lo comprano durante la promozione riceveranno in regalo lo smartwatch Mi Watch Lite (del valore di 56,99 euro), mentre i primi cento acquirenti riceveranno in regalo una bottiglietta contenente la soluzione detergente del valore di 15,99 euro.