Eve Energy Outdoor, la presa smart da esterno compatibile Homekit, Matter con misurazione consumi

Eve Energy Outdoor è la nuova presa smart da esterno con misurazione dei consumi che Eve System porta sul mercato con le caratteristiche di tutte le sue nuove serie compresa la compatibilità Matter e la radio Thread a bordo per una più efficiente capacità e velocità di trasmissione.

Grazie ad Eve Energy Outdoor è possibile accende e spegnere luci, pompe e altre apparecchiature esterne tramite la propria voce o una app, automatizzrea l’accensione e lo spegnimento all’orario preferito con il da remoto.

Come tutti gli altri dispositivi Eve si basa su un’infrastruttura solida come funziona su più piattaforme e, cosa più importante, rispetta la privacy dell’utente.

Grazie alla connettività reattiva e affidabile Thread è sufficiente disporre di un hub compatibile come Apple TV, Homepod di seconda generazione o HomePod mini oppure uno compatibile con Matter che permetterà il controllo con un iPhone, un dispositivo Android o attraverso il controllo vocale di Alexa, Siri o Google Assistant.

La privacy al primo posto

Tutti i dispositivi Eve proteggono la privacy senza Eve Cloud, senza registrazione, senza tracciamento e con connettività completamente locale ma permettono anche l’a ccensione e spegnimento tramite app o comando vocale oppure direttamente tramite l’interruttore integrato.

Controllo remoto e automazioni in base alla presenza o assenza

Grazie ai sistemi domotici più diffusi e possibile controllare i dispositivi connessi da qualsiasi luogo e si potranno realizzare automazioni in base all’orario o alla presenza sia grazie alle scene inserite direttamente nello smartphone (geo-fencing) sia attraverso dei sensori di movimento wireless come Eve Motion nel caso venga rilevato un movimento.

E’ possibile utilizzare le funzionalità di automazione della propria app preferita per combinare più dispositivi abilitati Matter in un’unica scena e risparmiarsi il ​​fastidio di correre avanti e indietro. Una scena “Buonanotte” può spegnere le luci esterne, chiudere le tapparelle e spegnere tutti gli altri dispositivi in ​​casa con un singolo comando vocale.

Grazie alla app EVE si misura il consumo energetico

Analisi dei costi e risparmio sono tra i motivi per monitorare il consumo energetico. Eve Energy Outdoor offre la possibilità di analizzarli ottenere una panoramica completa inserendo la propria tariffa elettrica: l’opzione è disponibile sulla piattaforma Apple Home tramite l’app Eve per iPhone e iPad e sulla piattaforma Samsung SmartThings tramite SmartThings Energy. La funzionalità di misurazione dell’energia al momento non è supportata per gli utenti delle piattaforme Amazon Alexa e Google Home.

L’app Eve richiede che Eve Energy Outdoor sia connesso alla piattaforma Apple Home.

Funziona anche con l’impianto solare

E’ possibile collegare proprio impianto solare da balcone a Eve Energy Outdoor e monitorare la produzione di energia nel tempo con informazioni dettagliate che comprendono tutti gli altri dispositivi nell’app Eve e con l’inserimento della tariffa elettrica si valutano i risparmi attuali e previsti anche con l’esportazione dei registri dettagliati.

Il pulsante di controllo può essere protetto con il blocco bambini e si può spegnere il LED di stato o regolane la luminosità. Ovviamente è protetta dal polvere ed acqua battente con certificazione IP44.

Il prezzo al pubblico è di 79,95 € e si può acquistare sul sito di Eve System o direttamente su Amazon Italia.