Il mini speaker Sony XB13 Bluetooth scontato al 50%, solo 29,99 €

Un piccolo altoparlante, potente e di ottima qualità a metà prezzo. Ecco qui l’offerta che aspettavate. Stiamo parlando di Sony XB13 che oggi Amazon vende a solo metà prezzo: 29,99€ invece che 60€.

Questo speaker si distingue per la struttura compatta ma solida. È provvisto di una cinghietta multiuso che consente di appendere il dispositivo allo zaino, al polso o persino all’ombrellone se in estate lo vorrete portare in spiaggia. Il segreto di Sony XB13 è tecnologia Extra Bass che abbina un radiatore passivo a un diffusore full-range per esaltare le tonalità basse e sprigionare bassi potenti anche da uno speaker così compatto. Il processore Sound Diffusion e la tecnologia DSP aumenta la potenza.

Sony presenta lo speaker XB13 come un compagno d’avventure su cui si può sempre contare. Il grado di protezione IP67 certifica che è completamente resistente all’acqua e alla polvere, per poterlo usare anche in piscina, al parco o durante lunghe escursioni. La batteria dura 16 ore. Funziona anche come vivavoce, infatti il microfono integrato consente di effettuare telefonate direttamente tramite lo speaker, senza dover tenere in mano il telefono.

Sony XB13 è dotato anche di una porta USB Type-C per ricaricare comodamente la batteria ed è disponibile in 6 diverse colorazioni: nero, blu, tortora, arancio, azzurro e giallo limone. Tutte sono in sconto su Amazon a meno di 30€; a questo prezzo vale la pena di sfruttare la funzione di abbinamento in coppia per avere un effetto stereo e il doppio della potenza.

