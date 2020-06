Eve lancia la camera per interni compatibile con HomeKit, dal 23 giugno a 149 euro

È ancora difficile trovare telecamere di sicurezza compatibili con HomeKit, e ancor di più quelle che si concentrino principalmente sulla casa intelligente, per come pensata da Apple. Il prossimo 23 giugno, però, Eve Systems colmerà questa lacuna e vi renderà più facile la scelta.

Per quella data, infatti, la società lancerà la telecamera di sicurezza per interni Eve Cam esclusiva per HomeKit, con i preordini già disponibili. Il dispositivo da 149,94 euro utilizza HomeKit Secure Video per consentire di vedere, archiviare e (se volendo) condividere le registrazioni video su tutti i propri dispositivi Apple usando iCloud, mantenendo al sicuro le informazioni e i video relativi alla propria casa intelligente.

La telecamera è abbastanza tipica dal punto di vista hardware con i suoi video 1080p, un campo visivo di 150 gradi, rilevamento del movimento a infrarossi e visione notturna fino a 5 metri di distanza. La comunicazione a due vie, inoltre, aiuta l’utente a dialogare con chi è in casa o, perché no, a spaventare eventuali ladri e malintenzionati.

Il problema, come facilmente intuibile, è che si tratta di una fotocamera che ruota attorno all’universo Apple e, dunque, si dovrà investire nell’ecosistema della Mela per sfruttarla. Non solo si avrà bisogno di almeno un dispositivo Apple (e preferibilmente una Apple TV o un HomePod da usare hub), ma sarà necessario anche acquistare un piano iCloud con almeno 200 GB di spazio di archiviazione.

Insomma, quanti pensano di rimanere all’interno del mondo Apple per un lungo periodo potrebbero pensare di fare questo investimenti, altrimenti varrà la pena cercare qualche soluzione più versatile, che possa meglio fronteggiare un eventuale passaggio ad Android.

Per tutte le notizie e gli accessori disponibili collegati a Homekit di Apple vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo. Per tutti gli accessori Eve, invece, il link da seguire è il seguente.