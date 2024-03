LDNIO SE2337 è luce, ciabatta elettrica e caricatore multi-dispositivo

Una luce per la notte che è anche una postazione per la ricarica di tutti i dispositivi personali: ecco cos’è in breve LDNIO SE2337, un accessorio che può fare la differenza soprattutto sui comodini con poco spazio a disposizione, ma anche in vacanza negli hotel, e che al momento potete comprare in offerta online.

È principalmente una ciabatta elettrica di ultima generazione perché presenta due prese Schuko dove poter collegare qualsiasi elettrodomestico – dal phon per capelli al fornetto microonde – o alimentatore, ad esempio quello per ricaricare un portatile.

L’utente tuttavia ha a disposizione anche tre porte USB: due di tipo USB-A, una che spinge a 18 Watt (nell’immagine, di colore rosso) potente abbastanza per poter ricaricare ad alta velocità uno smartphone e un tablet, l’altra da 2.4 A (in verde) per auricolari, cuffie e altri accessori meno esigenti in fatto di potenza.

La terza porta invece è una USB-C che può erogare fino a 20 Watt, quindi sufficientemente potente per ricaricare gli smartphone di ultima generazione a velocità piena.

Sulla facciata inferiore è inoltre posizionata una striscia con 15 LED che consuma intorno ai 3 Watt ed emette una luce calda sufficiente ad illuminare un comodino creando quell’atmosfera utile per leggere un libro e conciliare il sonno. Se la presa si trova in una posizione comoda, come spesso accade anche negli hotel, non c’è nemmeno bisogno della lampada da comodino.

La luce si accende attraverso un interruttore touch mentre il resto delle prese può essere disattivato all’occorrenza schiacciando l’apposito pulsante meccanico di On/Off.

Questo accessorio usa una spina Schuko ed è anche piuttosto compatto: misura infatti intorno ai 15 x 10 x 8 centimetri ed è dotato di un sistema di sicurezza che protegge i bambini qualora dovessero infilare le dita nelle prese.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 23,13 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 20% andando a spendere soltanto 18,51 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.