Evento Apple 12 settembre, la diretta di macitynet è iniziata

Alle ore 19:00 inizia l’evento Apple di presentazione degli iPhone 15, ma la diretta di macitynet è già attiva da questa pagina. In attesa che Tim Cook e i dirigenti di Cupertino lancino il loro filmato di presentazione da Apple Park per presentare tutte le novità, lettori e appassionati possono condividere speranze e attese e porre domande alla redazione.

Fino alle 19:00 sarà possibile chiacchierare con gli altri lettori e la redazione di macitynet: commenti e post dei lettori saranno sospesi non appena l’evento Apple inizierà, per lasciare campo completo alla trascrizione in diretta in italiano di tutti i nuovi prodotti Apple e tutte le altre novità in arrivo dalla Mela.

Anche questa presentazione sarà un evento pre-registrato, con alcuni media e invitati a Cupertino, durante il quale verranno presentati gli iPhone 15 che potrebbero essere affiancati anche dagli Apple Watch 9 Apple Watch Ultra di seconda generazione.

E’ lecito aspettarsi anche nuovi accessori, incluse cover per iPhone e bracciali e cinturini per Apple Watch, realizzati in un nuovo materiale indicato dalle anticipazioni come FineWoven, in sostituzione dei modelli in pelle, materiale che sembra non sarà più utilizzato da Cupertino.

Ad ogni modo da quasi tre decenni l’intero keynote e tutti i principali annunci saranno tradotti in italiano dalla nostra redazione nella diretta di macitynet praticamente in tempo reale: in questo modo è possibile seguire l’evento per chiunque, anche per chi non può seguire lo streaming video dell’evento o non ha dimestichezza con la lingua inglese.

Sempre in contemporanea con l’evento, le novità principali saranno trattate in articoli e approfondimenti che potrete sfogliare a partire dalla homepage di macitynet, con aggiornamenti che continueranno fino a tarda notte e nei giorni successivi.

Con questo articolo vi avvisiamo comunque che la nostra diretta è già attiva e potete seguirla fin da subito a partire da questa pagina.