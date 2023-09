Presentato Apple Watch 9 con gesture avanzate

Come da programma Apple ha appena ufficializzato Apple Watch 9, il nuovo smartwatch con watchOS a bordo. Ecco come si presenta.

Il design complessivo dell’indossabile rimane quello iconico di sempre. La principale differenza rispetto al passato è certamente il processore.

Il display ha una luminosità fino a 2000 nits, ma è in grado di ridurla ad 1.

La novità principale del nuovo modello sarà il nuovo processore, o meglio, il sistema di processori S9. Non si tratta di un aggiornamento da poco se si considera che lo smart watch Apple in pratica non cambia processore dal lancio di Apple Watch 6.

Il SIP (System on a Package) di Apple Watch 6 era l’S6. Apple ha introdotto Apple Watch 7 con il SIP S7, e poi S8 con Apple Watch 8. Ma tutti e tre questi processori erano basati su A13 utilizzato in iPhone 11 con circuiteria da 7 nanometri.

Apple Watch 9 mantra il SIP S9, che fa un balzo in avanti grazie al fatto che cambia proprio la CPU basata su A15, il processore di iPhone 13 che non solo è molto veloce ma particolarmente parsimonioso nei consumi. Ha una GPU del 30% più veloce rispetto al passato, un neurale Engine 2 volte più veloci, mantenendo una batteria che dura tutto il giorno.

Grazie al nuovo processore Siri riesce ad essere molto più veloce, elaborando tutte le risposte direttamente on board. Inoltre, Siri diventa più potente, potendo rispondere a tutte le domande sulle propria salute. Inizialmente, però, queste nuove capacità saranno solo in lingua inglese.

I nuovi Apple Watch presentano anche un nuovo chip Apple U2 ultra wideband, la prima novità generazionale per questo componente dall’introduzione del chip U1 nel 2019 con iPhone 11 Pro. Questo chip migliora le capacità di localizzazione di Apple Watch, consentendo di tracciare persone e dispositivi in modo ancora più preciso nell’app Dov’è. Non solo, sarà in grado di localizzare con estrema precisione anche il proprio iPhone.

Apple Watch 9 avrà un controllo completo degli HomePod in casa, ma grazie al doppio tap avrà anche capacità maggiori di controllo. Grazie alle gesture sarà possibile rispondere o chiudere una chiamata, annullare una sveglia o stoppare un timer: sarà sufficiente pizzicare indice e pollice due volte per controllare queste funzioni.

Sarà disponibile in cinque colori diversi per la versione in alluminio e tre per il modello in acciaio. Confermati anche i nuovi cinturini che vanno a sostituire quelli in pelle. Ci sarà anche una collaborazione apposita con Hermes e Nike.

