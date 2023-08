Keynote Apple 12 settembre, tutto quel che Apple presenterà (sorprese incluse)

Apple ha diramato gli inviti stampa per la sua presentazione del 12 settembre, intitolata Wonderlust. Facile ipotizzare in quella sede l’arrivo gli iPhone 15 e iPhone 15 Pro, oltre che Apple Watch 9, ma potrebbe anche arrivare qualche (relativa) sopresa.

Come e dove

L’evento si svolgerà come di consueto quando in Italia saranno le ore 19 e il luogo scelto è lo Steve Jobs Theater all’interno del campus Apple Park a Cupertino in California.

Si tratterà di una presentazione trasmessa anche online, quindi un video pre registrato. Sembra che Apple, anche nell’era post Covid, abbia deciso di abbandonare le classiche presentazioni dal vivo.

Il titolo dell’evento è “Wonderlust”, un gioco di parole sul termine “Wanderlust”, che vuol dire “voglia di viaggiare” con un richiamo a Wonder, “meraviglia”. Il logo personalizzato di Apple per l’evento presenta un aspetto simile a una scultura, con particelle blu, grigie, bianche e argento (soffiate come sabbia su una duna).

Come al solito, né il nome né il logo di Apple con la sabbia forniscono molte indicazioni su cosa offriranno esattamente i lanci dei prodotti di Apple, anche se la colorazione della sabbia potrebbe in effetti nascondere qualche indizio sulle nuove colorazioni dei dispositivi presentati.

Ad ogni modo, ecco tutto quello che Apple potrebbe presentare durante la manifestazione.

iPhone 15 e iPhone 15 Plus

Anzitutto, la presentazione darà i natali ai modelli standard di iPhone 15. Si tratta di iPhone 15 con schermo da 6,1 pollici e della controparte di dimensioni maggiori, l’iPhone 15 Plus, con schermo da 6,7 pollici.

I rumor pre lancio si sono concentrati principalmente su piccoli miglioramenti piuttosto che cambiamenti radicali, come l’adozione del chip A16, già utilizzato nella lineup di iPhone 14 Pro e il display, che dovrebbe subire un importante restyling.

Lo schermo, infatti, dovrebbe avere un aspetto edge-to-edge rispetto alle generazioni precedenti con tanto di Dynamic Island ripescata dai modelli Pro. Se così fosse, Apple metterebbe fine all’era dei notch sui modelli standard.

Le fotocamere sul retro potrebbero anche ottenere un miglioramento, sotto forma di un sensore grandangolare da 48 megapixel e una combinazione di lenti.

Un cambiamento importante sarà il passaggio da Lightning a USB-C per la porta del connettore fisico, che secondo i rumor ha portato Apple a richiedere la certificazione Made For iPhone per gli accessori di terze parti.

Per tutte le novità su iPhone 15 e 15 Plus il link di riferimento è questo.

iPhone 15 Pro e 15 Pro Max o iPhone 15 Ultra

Continuando la tendenza di Apple di offrire un quartetto di iPhone, si prevede che durante la presentazione saranno presentati anche iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. In passato si è parlato anche di un possibile cambio di nome per il modello più grande, che potrebbe diventare iPhone 15 Ultra. Il rumor prende le mosse dal nome del più costoso degli Apple Watch, che per l’appunto è denominato Ultra.

Per quanto riguarda i cambiamenti dei modelli Pro, il design potrebbe diventare più arrotondato ai bordi, con un corpo in titanio invece in acciaio per risparmiare peso.

Si prevede che le tecnologie del display come ProMotion e Always-On rimangano un vantaggio esclusivo della gamma Pro, che dovrebbe anche beneficiare di un nuovo processore, l’A17, in grado di offrire enormi miglioramenti nelle prestazioni e nell’efficienza, anche grazie alla decisione di adottare il processo di produzione a 3 nanometri di TSMC anziché a 4 nanometri.

Per le fotocamere, il sensore da 48 megapixel è apparso nei rumor pre lancio, con il Pro Max o l’Ultra che avranno un rilievo della fotocamera più pronunciato.

Ancora, l’interruttore “Mute” potrebbe non essere più presente sui modelli Pro, sostituito da un “Pulsante di azione”, che potrebbe avere diversi utilizzi, probabilmente personalizzabili.

Ovviamente, anche i modelli Pro passeranno alla porta USB-C, che potrebbe essere molto più veloce rispetto a quella in forza ai modelli standard.

Per tutto quello che sappiamo sulla linea di iPhone 15 Pro il link da seguire è direttamente questo.

Apple Watch 9 e Apple Watch Ultra

Al fianco dei nuovi iPhone, durante la presentazione Apple potrebbe anche mostrare i nuovi smartwatch. Anche in questo caso andrà fatta la distinzione tra modelli standard e modello Ultra.

Le modifiche alla serie standard dovrebbero non essere così importanti, con Apple che potrebbe invece focalizzare l’attenzione sul nuovo Ultra.

Si prevede che la Serie 9 venga offerta nelle opzioni di dimensioni da 41 mm e 45 mm, con l’introduzione del nuovo chip S9, che offrirà migliorie importanti in termini di prestazioni

Sul prossimo Apple Watch Ultra non si hanno informazioni, ma a giudicare dalle indiscrezioni potrebbe subire qualche modifica estetica.

Tutto quello che sappiamo su Apple Watch 9 lo trovate in questo articolo. Per quanto riguarda il focus sui nuovi widget di macOS Sonoma vi rimandiamo a questo articolo.

AirPods USB-C

Al fianco di iPhone e Apple Watch Apple dovrebbe anche introdurre nuovi AirPods rinnovati. In realtà non si tratterà di un nuovo modello: a cambiare sarà solo la custodia, che presenterà il connettore USB-C al posto del connettore Lightning sfruttato finora.

I rumor pre lancio non hanno specificato se la custodia USB-C sarà solo per gli AirPods Pro o anche per gli Airpods 3, ma se potrebbero anche essere entrambi.

Quello che non ci aspettiamo di vedere

Oltre a quello che abbiamo indicato non sembra proprio che ci saranno novità importanti. Ma se volessimo parlare di qualche sorpresa c’è solo l’imbarazzo della scelta senza scomodare gli iPhone pieghevoli che se supper se ne sia parlato in passato diverse volte, sono pura fantascienza.

Nuove AirPods Max

Le AirPods Max di seconda generazione dovrebbero arrivare sul mercato nel corso del 2024 facendo seguito al lancio delle Beats Studio Pro.

Non è ancora trapelata una lista delle novità e dei miglioramenti, in ogni caso per AirPods Max 2 Apple dovrà necessariamente partire proprio delle Beats Studio Pro e intervenire su cancellazione del rumore, autonomia, chip Apple U1 per ritrovarle con Apple Dov’è, connettore USB-C invece di Lightning, nuovi colori e altro ancora.

iPad

Apple ha introdotto nuovi modelli di iPad in autunno negli ultimi anni, e l’ultima serie è stata lanciata a ottobre scorso, con l’arrivo di iPad di decima generazione iPad e gli attuali iPad Pro da 11 pollici e 12.9 pollici.

È del tutto plausibile che Apple possa aggiornare i modelli in autunno, ma verosimilmente questo accadrà in un evento successivo.

Nuovi Mac

Un evento successivo potrebbe anche dare i natali ai nuovi Mac, che potrebbero segnare il passaggio dalla generazione di processori M2 alla M3 entry-level. Più in là, addirittura, potrebbero anche arrivare M3 Pro, M3 Max e M3 Ultra.

Realtà Mista

Ancora, non ci si aspettano novità importanti su Apple Vision Pro, che Apple ha già introdotto durante la WWDC del giugno scorso. Il rilascio è atteso per il 2024, peraltro solo in USA. Fino ad allora Apple potrebbe dare qualche aggiornamento, ma la sede opportuna non pare essere quella del 12 settembre.

Sistemi operativi

Sebbene la presentazione di settembre sia solitamente più importante per l’hardware, è certo che Apple in questa occasione darà i natali ai suoi nuovi sistemi operativi.

iOS 17 e watchOS 10

Questo perché iOS 17 accompagnerà il lancio di iPhone 15 e watchOS 10 affiancherà la disponibilità di Apple Watch 9 o Ultra. Per tutte le novità su questi sistemi operativi vi lasciamo ai rispettivi link di riferimento.

iPadOS, tvOS e macOS

I sistemi operativi dedicati ad iPad, Apple TV e Mac potrebbero non essere presenti all’interno della presentazione pre registrata di Apple. Questo perché non saranno presentati i nuovi hardware di riferimento. E’ possibile, però, che Apple scelga di lanciare novità importanti per i propri sistemi, magari da mostrare in qualche video dimostrativo.

Tutte le novità del prossimo iPadOS 17 si trovano a questo indirizzo.

Come sempre Macitynet seguirà la presentazione per offrire la trascrizione in italiano in diretta con commenti e immagini in tempo reale.

Potete trovare la diretta macitynet a questa pagina con i commenti dei giornalisti che da oltre 25 anni, molto più di ogni altro sito che si occupa di Mac e iPhone in Italia, vi dà puntuali resoconti di eventi come questo. Apple è poi solita pubblicare la registrazione dell’evento sulle proprie pagine ufficiali oltre che su YouTube.