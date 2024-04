App Italiane che cambiano il mondo, incontri all’App Store via del Corso

Le App italiane possono cambiare il mondo. Potrebbe essere questo il titolo, solo a prima vista un po’ roboante, dell’evento che si terrà nel corso del prossimo week end, quello del 13 e 14 aprile all’Apple Store di Via del Corso a Roma.

In questi due giorni, nel corso di uno dei classici “Today at Apple”, sarà il momento di “Apps for the Future”, una serie di incontri che daranno modo di avvicinare il mondo di app 100% italiane e il lavoro di chi le fa, parlando di innovazione e riduzione dello spreco.

In occasione del mese di aprile, mese della Terra, verrà infatti messa al centro la peculiarità di alcuni di questi programmi per iPhone e iPad «che – come si legge in una nota Apple – puntano alla creazione di abitudini positive, alla creatività mescolando diversi universi culturali, alla sostenibilità in ambito food e al sostegno dell’economia circolare».

Sabato 13 aprile

Si inizia sabato 13 aprile (ore 12:00-13:00) con Eduardo Festa e Marco Muratore, i developer di Moleskine Journey, , che combina le migliori caratteristiche delle app per la produttività con le funzioni per la crescita personale e la cura di sé. Per partecipare click qui apple.co/moleskine

Si prosegue (17:00-18:30) con un talk con protagonisti Roberto Profera, responsabile marketing di Cortilia (l’innovativo e- commerce che permette di fare la spesa da produttori selezionati e riceverla comodamente a casa), Davide Campagna, fondatore di Cotto al Dente (l’app che combina cibo sano, ricette in chiave healthy e allenamento), e Carlotta Perego, co-fondatrice di Planter (app dedicata all’alimentazione vegetale). Per partecipare iscriversi qui: apple.co/mangia-bene

Domenica 14 aprile

Domenica 14 aprile (ore 12:00-13:00) si continua con il racconto della nascita di un gioco indie ad alto tasso creativo con Francesca Zacchia e il creative director Giuseppe Mancini della casa di sviluppo romana indie Yonder. Insieme racconteranno come nasce un gioco innovativo come “Caracoles” e come la loro realtà produca, sostenga e rilasci piccoli capolavori videoludici collaborando con artisti e professionisti di vari settori della cultura, esplorando nuove forme di comunicazione. Si parlerà di tutto il percorso di ideazione, dallo studio delle grafiche, fino alla colonna sonora e al lancio su App Store. Per partecipare iscriversi qui: apple.co/caracoles-yonder

Nello stesso giorno (domenica 14 aprile) ma in orario 17:00-18:30 Piero Puttini, co-fondatore di Renoon, Fausto Dassenno, Chief Product & Tech Officer di Subito, e Samuele Donato d’Addesio, co-founder e COO di Weply, racconteranno come anche le app possano favorire la filosofia del riuso e il movimento della circolarità. Per partecipare iscriversi qui: apple.co/riuso-riciclo

Gli incontri, gratuiti e aperti a tutti (previa iscrizione ai link sopra), come accennato, si terranno presso Apple Via del Corso (Via del Corso 181-188, Roma).