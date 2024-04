Swift Heroes 2024, al via la conferenza sul linguaggio Swift

Il 18 e 19 aprile 2024 torna a Torino e online la settima edizione di Swift Heroes, due giorni di apprendimento, condivisione e networking dedicati agli sviluppatori dell’universo Apple.

In diretta dal Museo dell’Automobile di Torino (MAUTO), l’evento seguirà il format delle edizioni precedenti e sarà trasmesso a livello globale. Una vasta community internazionale seguirà le ultime tendenze di programmazione iOS che saranno raccontate durante le sessioni dedicate, speech e tavole rotonde. Non mancheranno momenti di networking e occasioni di business.

Il programma di Swift Heroes 2024 include numerosi interventi con le ultime novità sul linguaggio di programmazione utilizzato per per la creazione di app native per iPhone, iPad e Mac. Moltissimi gli esperti Swift coinvolti, tra cui Krzysztof Zablocki (Principal Swift Engineer and Creator of Popular Swift Libraries and Tools), Pradnya Nikam (Senior iOS Engineer, Rakuten Viki), Peter Friese (Staff Developer Advocate, Google), Gyuree Kim (iOS Role Leader, PFC Technologies), Shai Mishali (Senior iOS Tech Lead, monday.com) e molti altri.

Quest’anno il keynote di apertura sarà tenuto da Pedro Piñera Buendìa, creatore di Tuist, uno dei principali tool per la gestione dei progetti in Swift. Invece Peter Friese (Firebase) svelerà i trucchi per scrivere presentazioni ad effetto.

Ritroveremo Pedro Piñera Buendìa insieme a Shai Mishali e altri famosi sviluppatori all’interno della tavola rotonda a tema “Open Source” che chiuderà la prima giornata di conferenza. Particolare attenzione sarà poi dedicata al talk di Pietro Messineo che racconterà la sua esperienza con Apple Vision Pro, non ancora disponibile in Italia.

Nella seconda giornata Jane Bondar parlerà di come creare un’app sostenibile dal punto di vista ambientale tramite un consumo consapevole delle risorse del telefono. Non mancheranno i riferimenti al trend del momento – l’intelligenza artificiale – con il talk di Pol Piella Abadia in chiusura di evento (Stefano Mondino – Mobile Platform Leader, iOS Tech Leader in Synesthesia).

Il successo di Swift Heroes è testimoniato dalla platea sempre più internazionale (oltre il 40% dei partecipanti proviene da paesi europei ed extra UE), e anche anche dalla presenza di sponsor d’eccezione come ACT – The App Association e NTT Data Italia. Altri feature sponsors sono monday.com, Fantacalcio.com, AppCircle, Qonto e Synesthesia.

A guidare l’evento Swift Heroes 2024 è Synesthesia Events, divisione eventi di Synesthesia ideatrice del format, nata per creare eventi digitali e ibridi con un’elevata componente di interazione con il pubblico. È possibile partire da questa pagina per ulteriori informazioni sull’evento e per acquistare il biglietto per partecipare.