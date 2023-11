Evoke 6061-GT è la moto elettrica che promette 660 km di autonomia

Le moto elettriche hanno già dato ampia dimostrazione di disporre di prestazioni superiori in molti settori, dall’accelerazione alla velocità e persino nel traino, ma per lungo tempo sono rimaste indietro dal punto di vista dell’autonomia. Con la nuova Evoke 6061-GT 2024 che sta per debuttare in Nord America tutto questo diventa un lontano ricordo.

Speciale telaio e seduta comoda

L’azienda costruisce moto naked per la città da più di vent’anni: predilige principalmente modelli con design sportivo, ma dal 2020 con la Evoke 6061 ha cominciato a produrre anche moto con un nuovo telaio progettato per i lunghi viaggio.

Non solo è innovativo il suo aspetto, ma offre anche uno stile di guida “da crociera” che raramente si trova in queste moto: anziché una seduta stretta ne usa infatti una con posizione di guida più rilassata.

La batteria ciclopica

La nuova versione 2024 di cui parliamo in questo articolo combina tutto questo ad un enorme pacco di batterie da 30 kWh che promette fino a 660 chilometri di autonomia “cittadina” con una sola carica e una velocità di crociera intorno ai 50 chilometri orari.

Si scende a 497 chilometri, che sono comunque ancora tanti, se si adotta uno stile di guida “misto”; e se si viaggia a 160 chilometri orari, l’autonomia complessiva si attesta intorno ai 335 chilometri.

In quest’ottica vale la pena tenere in considerazione il fatto che il sistema di ricarica rapida integrato permette di ripristinare l’80% di energia in mezz’ora.

Il motore

Anche il motore è degno di nota: parliamo di 90 kW, 120 cavalli di potenza, e una coppia di 206 Nm, quanto basta per farle raggiungere i 230 chilometri orari.

La nuova Evoke 6061-GT 2024 usa carenature esterne di nuova concezione che nascondono parte del sopracitato telaio, un motore più leggero e pneumatici dal battistrada più ampio.

Le dimensioni

Altezza: 1120mm

Larghezza: 820mm

Altezza della seduta: 740mm

Altezza da terra: 185mm

Pneumatico anteriore: 140/70ZR17

Pneumatico posteriore: 200/55ZR17

Carico trasportabile: 240kg

Peso veicolo: 320kg

Disponibilità e prezzo

Si può preordinare già oggi (come dicevamo in Nord America) anche se le spedizioni non partiranno prima di aprile: il prezzo è di 25.000 $, in linea con quello di altre moto elettriche a lunga percorrenza come questa. Per il momento non si sa se e quando il mercato sarà esteso alle regioni europee.