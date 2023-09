Facebook ora consente di creare fino a quattro profili aggiuntivi

Meta ha annunciato giovedì che gli utenti di Facebook potranno adesso creare più profili. L’azienda permetterà di aggiungere un “@username” fino a quattro profili personali aggiuntivi da collegare al proprio account principale. Dopo aver creato un nuovo alias, non sarà necessario effettuare il logout e il login per passare da uno all’altro.

Facebook ha iniziato a testare questa funzione lo scorso luglio e l’azienda suggerisce di scegliere profili per la vita personale, il lavoro ed eventuali interessi specifici che si desidera separare dal proprio account principale:

Che tu sia nuovo su Facebook o un utente di lunga data, potresti voler mantenere separate le tue relazioni personali e professionali, oppure potresti voler mantenere un profilo legato a una comunità di cui fai parte e un altro profilo solo per gli amici. Creare più profili personali ti consente di organizzare facilmente con chi condividere e quale contenuto vedere per le diverse parti della tua vita

Meta afferma che ogni profilo avrà il suo feed unico con contenuti pertinenti basati solo sugli interessi di quel profilo. L’idea nasce dal successo successo che la stessa funzione ha avuto su Instagram.

Da notare che ogni nuovo profilo partirà da zero con impostazioni predefinite di privacy e notifiche di Facebook, quindi l’utente potrebbe essere chiamato a modificarle manualmente per ciascuno. Da notare che l’account principale di Facebook non rivelerà la presenza di profili extra.

I limiti di questa funzione

La funzione ha alcune restrizioni. Innanzitutto, le funzionalità di Dating, Marketplace, Professional Mode e pagamenti di Facebook non saranno disponibili per i profili secondari. Almeno non al lancio.

Inoltre, la messaggistica per gli username aggiuntivi sarà disponibile solo nell’app di Facebook e tramite web. Il supporto di Messenger per i profili aggiuntivi arriverà, invece, “nei prossimi mesi”.

Infine, c’è da ricordare che solo gli account per adulti idonei potranno creare nuovi profili: i nuovi nomi utente saranno sempre soggetti alle politiche di Facebook, il che significa che non sarà possibile falsificare la propria età o la posizione.

La funzione è già in fase di rollout e continuerà per i prossimi mesi.

