Fatevi il monopattino: solo oggi Segway Kickscooter ES1 311,99 €; Xiaomi Mi Scooter 349€

Su Amazon sta per terminare la “festa degli sconti” della mobilità urbana, il ribasso del 20% su una una lunga serie di prodotti collocabili principalmente nella categoria dei pattini in linea (e tra questi anche diversi modelli di Rollerblade) ma che include anche alcuni interessanti mezzi elettrici, termina alla mezzanotte di oggi. Se vi interessa, quindi, un mezzo di trasporto alternativo per divertirvi o anche per l’ultimo chilometro, quando termina il percorso del mezzo pubblico (o si deve parcheggiare l’auto) e si ha ancora un buon tratto di strada da fare a piedi, magari per andare al lavoro, vi conviene sbrigarvi. Ecco qui di seguito quelli che dovreste assolutamente considerare.

Il Ninebot by Segway ES1 è il modello precedente al Ninebot by Segway ES2 di cui vi abbiamo detto nei giorni scorsi. Nonostante abbia un raggio d’azione leggermente inferiore al modello successivo e un solo ammortizzatore invece che due, si tratta di uno dei migliori monopattini in circolazione. Arriva fino a 20 Kmh e copre un raggio fino a 25 km prima di una ricarica. La batteria è espandibile, offre tre modalità di guida (Modalità Speed Limit, Modalità Standard, Modalità Sport) e propone effetti di luce ambiente personalizzabili. Questo monopattino, compatibile con l’app Segway per iPhone, costerebbe 449 euro, ma su Amazon per effetto dello sconto del 20% che si somma ad uno nel carrello di 10 euro, lo pagate solo 311.99 euro, il prezzo più basso (e di gran lunga) del mercato.

Impossibile non conoscere questo iconico accessorio. Ninebot by Segway One S2 è uno dei monoruota “auto bilanciati” più citati nel corso degli ultimi mesi. Offre una autonomia di 30 km, una velocità fino a 25 Kmh per un peso di meno di 12 Kg. Ancora più del monopattino, si trasporta facilmente e quindi rappresenta il sistema ideale per percorrere brevi tratti in città ad una velocità paragonabile a quella di una bicicletta, con meno problemi di traffico e maggiore agilità. Presenta effetti luminosi ed è personalizzabile con delle speciali “cover” che proteggono lo chassis da graffi e urti quando il mono ruota dovesse cadere a terra. Il prezzo ufficiale del Ninebot by Segway One S2 sarebbe di 549 euro, ma grazie alla promozione Amazon lo pagate quasi 110 euro meno: 439 euro.

Il Xiaomi Mi Scooter, assieme al Segway Ninebot ES2 forse il più iconico e desiderato dei monopattini low cost del momento, non fa parte della promozione mobilità urbana, ma ve lo segnaliamo ugualmente perché su Amazon è al prezzo già basso che abbiamo mai visto dove vi costa 349 euro.

Tra le sue caratteristiche

Autonomia di 30 km

Doppio sistema frenante, anteriore e posteriore con eABS antibloccaggio

Design pieghevole portatile

Fanalino di stop

Luce da 1,1W

Peso di 12,5 Kg

Rispetto al NineBot ES 2 di Segway, di cui è il principale concorrente, non ha la possibilità di aggiungere una batteria per estendere l’autonomia e ha un tempo di ricarica più lunga (5,5 ore). In più una volta piegato ha dimensioni leggermente meno compatte rispetto al concorrente, non ha la sospensione e ha pneumatici gonfiabili (nel Ninebot sono in gomma piena), ma resta un eccellente accessorio. Tra i punti di forza anche l’app per iPhone e Android che, come nel caso del Ninebot permette di controllare differenti funzioni del monopattino. Sopratutto è interessante per il prezzo…

In circolazione costa normalmente intorno ai 400 euro. Su Amazon per via di uno sconto (che non sappiamo fino a quando durerà) costa 349 euro.