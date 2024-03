Festa del Papà 2024, sette idee regalo tecnologiche

Mancano meno di due settimane alla Festa del Papà 2024 e per i nostri lettori questo articolo vuole essere un buon punto di partenza per trovare qualche spunto su un regalo da presentare in questa occasione che sia anche tecnologico.

D’altronde se scegliere il regalo giusto può sembrare una sfida, con i papà appassionati di tecnologia le proposte che vi segnaliamo potrebbero rappresentare una buona scelta per dimostrare loro quanto sono speciali: dalle ultime novità in fatto di gadget e dispositivi smart ad alcune idee innovative e utili, la nostra speranza è che possiate trovare ciò che fa al caso vostro.

Teufel AIRY TWS

Dalla lunga autonomia, queste cuffie sono ottime in ogni situazione e usano sei microfoni per migliorare la qualità sia in ufficio e in smart working, che durante telefonate e video call. Con custodia ricaricabile, possono essere ricaricate fino a quattro volte con un tempo di riproduzione totale di 42 ore. Gli auricolari sono realizzati in morbido silicone antibatterico e sono disponibili in 5 taglie.

Disponibili in 5 colorazioni – nero, bianco, blu, verde e rosso – costano 79,99 €.

Teufel Cinebar One

È una soundbar compatta e versatile dotata di tecnologia Dynamore Ultra con altoparlanti a diffusione laterale per un suono surround virtuale. Quattro altoparlanti in un sistema bass reflex ed efficienti amplificatori di potenza promettono un suono in alta qualità con una distorsione estremamente bassa.

Con Bluetooth 5.0 e aptX per lo streaming di musica wireless, è disponibile in due colorazioni, bianco e nero. Costa 199,99 €.

Teufel ROCKSTER GO

Dotato di una protezione elevata certificata contro polvere, acqua e un alloggiamento robusto per attutire colpi e impatti, usa una batteria con modalità Eco per tempi di riproduzione superiori a 28 ore, 2 driver full-range in alluminio e una membrana dei bassi passiva per un suono stereo potente.

Si collega al telefono via Bluetooth con AAC per streaming musicale senza perdite di qualità e presenta una cinghia di fissaggio per facilitarne il trasporto.

È disponibile in 3 colori – grigio, nero e nero-rosso – e costa 149,99 €.

Trust GXT 606B Javv

Un compatto set di altoparlanti per un’esperienza audio immersiva durante il gioco: hanno infatti una potenza di picco di 12 Watt e integrano luci RGB personalizzabili per creare un’atmosfera accattivante.

C’è l’ingresso jack da 3,5 mm per collegare facilmente dispositivi come PC, laptop e console e i controlli per regolare facilmente il volume e la modalità di illuminazione. Costa 49,99 €.

Trust Verto

Un mouse ergonomico progettato per garantire comfort durante l’uso prolungato. Dotato di tecnologia wireless e connettività USB, offre la libertà di movimento e una facile connessione. Il design curvo e la superficie morbida lo rendono comodo da impugnare, riducendo lo stress e la fatica del polso.

È dotato di un sensore ottico che promette un tracking fluido e accurato su varie superfici. Disponibile in 2 colorazioni, bianco e nero, costa 49,99 €.

Trust GXT 490 Fayzo 7.1

Cuffie USB versatili e funzionali, sono dotate di audio 7.1 surround per un’esperienza immersiva durante il gioco. Tra le sue caratteristiche segnaliamo: microfono flessibile, controlli integrati e cuscinetti auricolari morbidi per continuare ad essere comode anche durante le lunghe sessioni di gioco.

Funzionano con PC e laptop e sono disponibili in tre diverse colorazioni: nero, bianco e fucsia. Prezzo 49,99 €.

Kobo Clara 2E

Per l’appassionato di lettura: nella libreria dei papà amanti del tech non può di certo mancare un eReader come questo, che per altro è prodotto con plastica riciclata che potenzialmente poteva finire negli oceani.

Con touchscreen HD E Ink Carta 1200 da 6” aggiornato con Modalità Scura e ComfortLight PRO, permette di leggere al buio senza compromettere la qualità del sonno grazie alla riduzione della luce blu.

E poi 16 GB di archiviazione per ospitare tantissimi eBook e audiolibri, e la tecnologia wireless Bluetooth per ascoltarli ovunque si desideri. Infine, è impermeabile a prova di vasca da bagno e schizzi imprevisti. Costa 149,99 €.

