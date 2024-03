Apple ha ripristinato l’account sviluppatori di Epic Games

Apple ha deciso di fare dietrofront e ha ripristinato l’account sviluppatori di Epic Games nell’Unione Europea, scelta che permetterà a quest’ultima software house di proporre, in virtù del Digital Marketplace Act (DMA), app store alternativi agli utenti UE (possibilità prevista da iOS 17.4 in poi).

In una dichiarazione riportata dal sito statunitense Macrumors, Apple ha spiegato che Epic Games si è impegnata a rispettare le regole, scelta che ha permesso a Epic Sweden (divisione svedese di Epic) di essere di nuovo accettata come software house iscritta all’Apple Developer Program.

“A seguito di colloqui con Epic, si sono impegnati a seguire le regole, incluse le nostre policy relative al DMA”, ha dichiarato Apple. “Di conseguenza, Epic Sweden AB è autorizzata a firmare di nuovo l’accordo con gli sviluppatori ed essere accettata nell0 Apple Developer Program”

Pochi giorni addietro, Apple aveva deciso di bloccare l’account sviluppatoti di Epic, affermando che la scelta era dettata da precedenti violazioni degli obblighi contrattuali, forte della decisione del tribunale al termine della diatriba che ha visto le due aziende contrapposte negli USA, causa che ha stabilito che «Apple ha il diritto di rescindere il contratto con una o tutte le società controllate da Epic Games, sue consociate, e/o altre entità sotto il controllo di Epic Games, in qualunque momento e a esclusiva discrezione di Apple».

Il dirigente di Apple, Phil Schiller, aveva chiesto a Tim Sweeney (il CEO di Epic) perché avrebbe dovuto fidarsi questa volta, e la risposta di quest’ultimo era stata ritenuta insufficiente. Nella risposta a Sweeney, Schiller aveva sottolineato quanto dichiarato da quest’ultimo nel corso della causa che ha visto le due aziende contrapposte, ricordando che Epic ha violato varie norme previste da Apple, e sottolineato come Sweeney abbia recentemente più volte denigrato Apple definendo le condizioni contrattuali “spazzatura”, “spettacolo dell’orrore”, “subdole” e altre parole che non sono state gradite. “Le colorite critiche al nostro piano di conformità per il DMA”, aveva scritto Schiller, “in accoppiata alle precedenti pratiche di violazione intenzionale delle disposizioni contrattuali con le quali non è d’accordo, lasciano fortemente immaginare che Epic Sweden non intenda seguire le regole”.

Probabilmente a far tornare indietro Apple sui suoi passi, è l’allarme scattato a Bruxelles, con conseguente rischio di una pesante sanzione nei confronti della Mela. In quanto “gatekeeper” dell’UE, Apple deve sottostare al nuovo regolamento entrato in vigore; il mancato rispetto del DMA comporta il rischio per le aziende di sanzioni gravi, fino al 10% del fatturato annuo globale, e fino al 20% per i recidivi.

Tra le prime aziende che proporranno uno store alternativo all’App Store di Apple, c’è MacPaw (ne abbiamo parlato qui). Gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili a partire dai rispettivi collegamenti