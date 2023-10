Festa sconti d’autunno, minimo per la De Longhi Perfetto Magnifica S, solo 249 €

Nello sterminato mondo di Amazon quel che non manca sono le macchine per prepararsi il caffè in casa ma tra le tante che oggi trovate in sconto, utili magari pre vegliare al computer per il vostro lavoro o magari per essere ben pronti e reattivi durante una sessione di gioco on line, c’è la De’ Longhi Perfetto Magnifica S che comprate al prezzo più basso di tutti i tempi: 249 euro grazie ad uno sconto e un coupon

La De’Longhi Perfetto Magnifica S è una delle migliori macchine da caffè automatiche. Permette di utilizzare il caffè in grani che viene macinato “on demand” su 13 livelli e quello in polvere. Tutto il resto lo fa la macchina fino a servirlo. La preparazione è pienamente personalizzabile: caffè lungo, corto, aroma intenso. È anche in grado di fare il caffè americano e di scaldare l’acqua per bevande che non siano caffè.

Tutto viene gestito da una semplice interfaccia analogica: tasti e manopole. Il serbatoio da 1,8 litri è sufficiente per un grande numero di caffè e non c’è assolutamente spreco d’acqua; il contenitore per i grani è da 250 grammi. Possiamo testimoniare, visto che questa è anche la nostra macchina da caffè per la redazione, che la pulizia è semplice e lo sporco conseguente alla preparazione molto poco. Quasi tutto, incluso il gruppo infusore, può essere lavato in lavastoviglie.

La manutenzione è rapida e non troppo frequente. Si attua un processo di decalcificazione e pulizia automatica supportato negli intervalli da filtri che riducono la durezza dell’acqua.

Questa macchina costerebbe 529 euro ma da qualche tempo si trova sul sito ufficiale da 349€ anche se adesso è in sconto a 299 €. Amazon ora la propone in offerta a 279€ ma ci potete mettete anche il coupon da 30€ che trovate in pagina e quindi la pagate solo 249 € il prezzo più basso di sempre, un vero affare.

