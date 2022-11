Look “all black” per la scrivania, Magic mouse, Magic Keyboard e Magic Trackpad neri in sconto

Se cercate uno sconto sul Magic Mouse 2 andate su Amazon questa apprezzata periferica Apple per la prima volta va in promozione nella versione in colore nero: solo 75,99 euro

Parliamo dell’erede del Magic Mouse originale di cui affina le tecnologie. Ha una batteria ricaricabile interna e una porta lightning per la ricarica veloce. È anche più leggero e sulla superficie Multi-Touch potete usare le gesture per sfogliare le pagine web o scorrere documenti.

Nella scatola trovate anche un cavo di ricarica in maglia intrecciata USB-C e non più il vecchio cavo di ricarica USB-A. In pratica diventa comodo da gestire con le ultime macchine della Mela che hanno perso, appunto, le vecchie porte

Come detto questa è la versione in colore nero che costa 109 euro secondo il listino Apple. Amazon ve lo vende a 75 € quindi con uno sconto del 35%. Si tratta di una promozione del tutto inusuale. Di solito in sconto si compra solo il modello in colore bianco (che oggi costa 69 €).

Vi segnaliamo che è in forte sconto anche la tastiera che fa “pendant”. Si tratta della Magic Keyboard con touch ID. Costa 155 euro invece che 205 €. Funzionalmente è identica alla versione bianca che è pure in sconto (124 €) ma è di colore nero.

Sia una che l’altra hanno il sistema di autenticazione con Touch ID, un lettore di impronte digitali che Apple ha reso popolare con gli iPhone ma che successivamente è stato introdotto su un largo numero di dispositivi, inclusi i Mac portatili. Collegando questa tastiera ad un Mac compatibile, in sostanza tutti i Mac con processore M1 o M2, sarà possibile evitare l’uso di password sia per accedere al sistema operativo che per siti che richiedono un’autenticazione.

E se non siete soddisfatti trovate in sconto (anche se meno pronunciato) la Magic Trackpad sempre in colore nero che costa 129,99 € invece che 155 €