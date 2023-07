Fiat 600e e Topolino, i miti Fiat diventano elettrici

Fiat ha recentemente lanciato due nuovi modelli che si inseriscono nella sua linea di veicoli elettrici: Fiat 600e e Fiat Topolino. Entrambi i modelli incarnano la visione di Fiat per la mobilità urbana sostenibile e offrono soluzioni di trasporto ecologiche per i residenti delle città, anche se ovviamente si inseriscono in segmenti differenti e risultano orientati a target completamente diversi.

La Fiat 600e, che andrà certamente a battagliare nel segmento in cui attualmente si innesta Jeep Avenger, si distingue per un design accattivante, dove l’utilizzo di una base elettrica ha permesso anche di ottenere uno spazio interno maggiore, offrendo una sensazione di “Dolce Vita” amplificata, come afferma Fiat.

La vettura può ospitare fino a cinque passeggeri e offre quasi 13 piedi cubi di spazio nel bagagliaio. Dotata di una batteria al litio da 54,0 kWh, Fiat 600e può percorrere oltre 249 miglia secondo il ciclo di prova WLTP europeo, che generalmente restituisce valori più ottimistici rispetto all’EPA statunitense.

Fiat sostiene che in condizioni di guida cittadina, in cui la vettura si trova nel suo elemento, l’autonomia si attesta sui 400 km. La 600e può essere ricaricata fino all’80% in meno di 30 minuti grazie a una potenza di carica fino a 100 kW. Un motore elettrico eroga 154 cavalli di potenza alle ruote anteriori, consentendo alla vettura di raggiungere i 100 km/h in 9,0 secondi.

Il design di Fiat 600e presenta linee tondeggianti simili alla Fiat 500e, con superfici morbide. Propone fari a LED ovali, mentre gli archi delle ruote sono abbinati a cerchi da 18 pollici dal design, almeno nelle versioni di fascia più alta.

All’interno, il cruscotto curvo ospita uno schermo da 10,3 pollici con supporto Apple CarPlay e Android Auto wireless. A ciò si aggiunge un display digitale da 7 pollici per il quadro strumenti, nonché un caricatore wireless e numerose porte USB.

L’illuminazione ambientale può essere regolata su otto colori diversi e sono presenti anche un portellone del bagagliaio ad azionamento elettrico senza mani e un sistema audio a sei altoparlanti. Il sedile del conducente è regolabile elettricamente e offre di serie una funzione massaggiante alla schiena.

Fiat Topolino

Dopo l’anteprima più di un mese fa, Fiat ha svelato completamente e dettagliato il suo veicolo elettrico più piccolo, la Topolino, lunga 2,53 metri. Basata su Citroën Ami, ma con anteriore e posteriore diversi, la Fiat Topolino sarà disponibile in due configurazioni: chiusa per la città e Dolcevita aperta per la spiaggia. Quest’ultima presenta un ampio tetto in tela e corde al posto delle portiere, tra le altre differenze.

Entrambe le varianti sono in vendita a 9.890 euro, rendendo la Topolino quasi 2.000 euro più costosa della Citroën Ami di base. Tuttavia, è dotata di livelli di equipaggiamento superiori rispetto all’Ami e al suo gemello Opel Rocks Electric.

Ad esempio, la Topolino è dotata di un portapacchi cromato, il Dolcevita Box, una fascia di tessuto funzionale all’interno sulla quale è possibile riporre oggetti personali, e specchietti con effetto cromato vintage.

Le opzioni di personalizzazione includono addirittura un doccino per sciacquarsi dopo una giornata in spiaggia, adesivi effetto legno sulle porte per il modello chiuso e adesivi con strisce sul tetto per il modello Dolcevita.

Si ricarica in meno di 4 ore attraverso una comune presa Schuko, mentre per quanto riguarda le specifiche tecniche, la Fiat Topolino è equipaggiata con una batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh, che offre un’autonomia di circa 75 km.

Attualmente, è possibile effettuare ordini per la Topolino tramite il sito ufficiale di Fiat, e le prime consegne sono previste per novembre 2023. Tra i metodi di pagamento, anche quello rateale a 39 euro al mese.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart, mentre a questo indirizzo potete leggere tutto quello che ruota attorno al marchio Tesla.