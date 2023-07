Al minimo iRobot Roomba j7, solo 599€ per il robot aspirapolvere super intelligente

Prezzo al minimo per iRobot Roomba j7. Questo aspirapolvere automatico per la casa viene offerto a 599€ invece che 699€, presentandosi come un’eccellente affare per chi cerca un elettrodomestico che aiuti effettivamente nella pulizia della casa

iRobot Roomba j7 (recensito da Macitynet qui nella versione plus che di differente ha solo il sistema di svotamento automatico) vanta una serie di nuove funzionalità rese possibili dalla tecnologia iRobot Genius Home Intelligence 3.0, disponibile con tutti i robot connessi dell’azienda e da PrecisionVision. I due sistemi rendono la navigazione in casa davvero “smart”; il robot rricorda forma e dimensioni di ogni stanza e le posizioni dei vari mobili, pulendo dove è più necessario.

Quando Roomba j7 identifica un ostacolo, invierà una foto all’app iRobot Home in modo che l’utente possa comunicare al robot di evitarlo e pulire solo l’area circostante. È anche possibible fornire feedback nell’app iRobot Home su come gestire tali ostacoli in futuro. Poiché ricorda le stanze e gli orari in cui desideriamo pulire, può suggerire programmi di pulizia specifici, come in cucina dopo la colazione. iRobot Genius chiederà anche se desideriamo pulire mentre siamo via e smetterà di pulire quando torniamo.

Usando i servizi di localizzazione del proprio telefono, gli utenti possono definire un confine ben preciso intorno alla casa, in modo che lo smartphone attivi il robot per iniziare e interrompere automaticamente le pulizie, quando il telefono si allontana da casa o vi fa ritorno.

Dal punto di vista tecnico il Roomba j7 offre un sistema in 3 fasi, una spazzola laterale che aspira lungo le pareti e gli angoli, 2 esclusivi estrattori in gomma multisuperficie che si adattano a vari tipi di pavimenti. Queste in sintesi le caratteristiche principali

Caratteristiche principali:

Doppie spazzole in gomma multisuperficie

Mappatura avanzata e riconoscimento vocale

Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant

App iRobot HOME

Connettività Wi-Fi

Spazzola puliscibordi

Testina di pulizia con regolazione automatica

Tecnologia brevettata Dirt Detect™

Ricarica e riprende automaticamente la pulizia

Funziona su tappeti e pavimenti duri

il Roomba j7 costerebbe 699€. Oggi Amazon lo propone a 599€. È il prezzo più basso che ha avuto.

