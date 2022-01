FIFINE, il microfono senza fili per smartphone, tablet e notebook in offerta a 26 euro

Utile a streamer e videomaker in generale, o anche semplicemente per chi vuole migliorare la qualità del microfono durante le videochiamate, il microfono FIFINE è in offerta ad appena 26 euro. Potete acquistarlo direttamente a questo indirizzo.

Si tratta di un microfono USB-C, quindi compatibile con la maggior parte degli smartphone attualmente in vendita, così come compatibile con i tablet che hanno un ingresso di tipo-C, o ancora per i notebook che adottano tale standard. E’ formato da due parti: il microfono verto e proprio da indossare, grazie alla clip di cui è dotato, e il ricevitore bluetooth da collegare allo smartphone.

Per il corretto funzionamento utilizza la tecnologia wireless 2.4G, per trasmettere dati in modo stabile e affidabile, permettendo così di raggiungere distanze di trasmissione massima fino a 20 metri circa.

Il microfono offre profondità e dettaglio della voce e assicura che il suono del performer risalti e arrivi chiara e cristallina agli ascoltatori. E’ possibile anche utilizzare un auricolare USB-C per collegare il ricevitore o il microfono, così da poter ascoltare musica in sottofondo.

Dispone di un tasto mute per silenziare immediatamente il microfono, mentre l’indicatore LED integrato fornisce informazioni sullo stato di funzionamento del microfono. Ed infatti, un LED rosso segnala che il microfono è in stato di mute, mentre la spia blu indica il funzionamento del microfono.

Si tratta di una periferica semplice da utilizzare, plug & play, che naturalmente funziona senza fili. Per il corretto funzionamento non ci sarà bisogno di associare il microfono e ricevitore, così da risparmiare tempo ed essere sempre pronti alla creazione di contenuti.

Al momento il microfono FIFINE viene proposto in offerta a circa 26 euro. Potete acquistarlo direttamente a questo indirizzo.