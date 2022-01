Ted Lasso, il protagonista vince il secondo Golden Globe

La stagione dei premi televisivi 2022 è stata inaugurata con alcune vittorie per Apple: in particolare la serie originale di Apple TV+ Ted Lasso è tornata di nuovo sotto i riflettori con Jason Sudeikis che ha vinto il premio Golden Globe come miglior attore televisivo. Si tratta del secondo premio consecutivo come migliore attore per la stessa serie TV.

Ricordiamo infatti che è la seconda volta che Jason Sudeikis viene nominato, e riesce a vincere in questa categoria al Golden Globe: il merito è della sua performance in Ted Lasso. Il programma televisivo è stato anche nominato per il premio come miglior serie televisiva, ma ha perso contro l’originale Hacks di HBO Max.

Come ricorda anche engadget, Jason Sudeikis interpreta Ted Lasso, un allenatore di football del college del Kansas assunto per allenare una squadra di calcio professionistica in Inghilterra, nonostante l’assenza di esperienze come allenatore di calcio.

Oltre a recitare, Sudeikis è il produttore esecutivo, insieme a Bill Lawrence (“Scrubs”) per il tramite della sua Doozer Productions, in associazione con Warner Bros Television e Universal Television, una divisione di NBCUniversal Content. Jeff Ingold di Doozer è anche produttore esecutivo con Liza Katzer, come co-produttore esecutivo. La serie è stata sviluppata da Sudeikis, Lawrence, Joe Kelly e Brendan Hunt e si basa sul formato e sui personaggi preesistenti della NBC Sports.

Per chi si fosse perso la serie, Ted Lasso vanta già due stagioni disponibili su Apple TV+, con una terza probabilmente in arrivo entro la fine dell’anno. Ad oggi, i film, i documentari e le serie Apple Original sono stati premiati con 184 premi, e hanno ricevuto 704 nomination ai premi, con Ted Lasso che è attualmente la produzione originale più premiata.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.